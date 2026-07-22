Мені соромно: слідом за Стародубцевою Кіченок відреагувала на скандал із танцями з росіянками

Надія Кіченок слідом за Юлією Стародубцевою відреагувала на гучний скандал довкола відео з весілля колишньої росіянки Дарії Касаткіної.

Про це вона повідомила в Інстаграм.

На оприлюднених відео українські тенісистки танцюють під російську пісню в компанії "нейтральних" гравчинь Мірри Андрєєвої та Анастасії Павлюченкової, що викликало обурення в мережі.

Кіченок зізналася, що їй соромно через дану ситуацію та вона попросила вибачення.

"Я бачу вашу реакцію і розумію, чому відео, яке ви побачили, викликало обурення та розчарування. Мені справді шкода і соромно. Я хочу щиро попросити вибачення. Розумію, що відповідальність за мої дії виключно на мені. Це було весілля моєї подруги Дарії, яка відкрито засуджує російську агресію проти України, публічно висловлює свою позицію та змінила громадянство. Для мене важливо, щоб цей контекст також був відомий", – сказала тенісистка.

Надія Кіченок зазначила, що від початку повномасштабного вторгнення Росії допомагала Україні та українським військовим.

"Від початку повномасштабного вторгнення я допомагала нашій країні та нашим військовим, продовжую робити це зараз і робитиму надалі. Мені боляче усвідомлювати, що один мій вчинок міг поставити під сумнів усе, що я робила протягом цих років, і змусити когось засумніватися в моїй позиції. Хочу сказати: моя позиція не змінилась. Росія є країною-агресором, а російським спортсменам не місце у світовому спорті. Слава Україні!", – підсумувала Кіченок.

Нагадаємо, раніше на цей інцидент відреагувала інша українська тенісистка Олександра Олійникова, яка опублікувала звернення до Стародубцевої та Кіченок.