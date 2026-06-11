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Збірна України дізналася суперника у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг

Станіслав Матусевич — 11 червня 2026, 10:35
Збірна України дізналася суперника у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг
Жіноча збірна України з тенісу
Федерація тенісу України

Жіноча збірна України з тенісу зіграє з командою Бельгії в фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг. Це стало відомо після жеребкування, яке відбулося в китайському Шеньчжені.

Наша збірна входила до четвірки сіяних команд, тому отримала в суперники одну з команд, які до посіву не входили.

Чвертьфінальні пари Кубку Біллі Джин Кінг

  • Україна – Бельгія
  • Італія – Китай
  • Іспанія – Казахстан
  • Велика Британія – Чехія

Фінальний раунд престижних командних змагань відбудеться з 22 по 27 вересня. У випадку перемоги над бельгійками українки зіграють з сильнішими в дуелі між італійками та китаянками.

Чемпіон визначиться за олімпійською системою, для загальної перемоги потрібно виграти три матчеві зустрічі.

Нагадаємо, що збірна України другий рік поспіль змагатиметься у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг. Минулого сезону "синьо-жовті" зуміли дійти до півфіналу турніру.

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