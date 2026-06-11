Збірна України дізналася суперника у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг
Жіноча збірна України з тенісу зіграє з командою Бельгії в фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг. Це стало відомо після жеребкування, яке відбулося в китайському Шеньчжені.
Наша збірна входила до четвірки сіяних команд, тому отримала в суперники одну з команд, які до посіву не входили.
Чвертьфінальні пари Кубку Біллі Джин Кінг
- Україна – Бельгія
- Італія – Китай
- Іспанія – Казахстан
- Велика Британія – Чехія
Фінальний раунд престижних командних змагань відбудеться з 22 по 27 вересня. У випадку перемоги над бельгійками українки зіграють з сильнішими в дуелі між італійками та китаянками.
Чемпіон визначиться за олімпійською системою, для загальної перемоги потрібно виграти три матчеві зустрічі.
Нагадаємо, що збірна України другий рік поспіль змагатиметься у фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг. Минулого сезону "синьо-жовті" зуміли дійти до півфіналу турніру.