50-й турнір Grand Slam: Світоліна встановила історичне досягнення для України

Після завершення першого кола Вімблдона-2026 ми зібрали найцікавіші факти, пов'язані з виступами українців. Зокрема, і у кваліфікації. З неї й почнемо.

Востаннє українці не виграли жодного матчу у кваліфікації Вімблдона ще у 2010 році, і ми були близькі до повтору антирекорду, проте вчасно в зону Grand Slam увірвалась Вероніка Подрез.

Вероніка Подрез, яка подолала перше коло відбіркового турніру, стала 35-ю українкою, яка зіграла на дорослому Вімблдоні (з урахуванням кваліфікації). Також вона стала 27-ю представницею України, якій вдалося виграти хоча б один матч на трав'яному мейджорі. Нагадаємо, Подрез виступила лише на другому турнірі Grand Slam в кар'єрі.

Віталій Сачко вдесяте зіграв у кваліфікації турніру Grand Slam, проте на Вімблдоні йому поки що не вдається здобути бодай одну перемогу – чотири поразки у чотирьох спробах.

Катаріна Завацька, яка була за крок від потрапляння до основної сітки Ролан Гаррос-2026, де програла у фіналі кваліфікації, цього разу навіть не претендувала на поїздку до Лондона. На жаль, у Парижі вона зазнала стресового перелому та певний час пересувалася на милицях, але незабаром має повернутися до тренувального процесу.

Попри поразку в першому колі основної сітки, Олександра Олійникова стала 23-ю українською дебютанткою основи Вімблдона.

Ангеліна Калініна зіграла 20-й турнір Grand Slam в основній сітці та вийшла на чисте дев'яте місце серед українок за цим показником, обійшовши Тетяну Перебийніс (19).

Найпоказовішим у контексті всього матеріалу стало досягнення Еліни Світоліної. Вона зіграла ювілейний, 50-й турнір Grand Slam, ставши першою представницею України, яка досягла цієї позначки.

Далі в національному реєстрі йдуть Леся Цуренко (45) та Катерина Володько (39), а серед чинних тенісисток найближчими є Марта Костюк та Даяна Ястремська (обидві – по 26).

Далі в національному реєстрі йдуть Леся Цуренко (45) та Катерина Володько (39), а серед чинних тенісисток найближчими є Марта Костюк та Даяна Ястремська (обидві – по 26). Даяна Ястремська перервала серію поразок у першому колі турнірів Grand Slam та здобула восьму перемогу на Вімблдоні. Завдяки цьому вона вийшла на чисте третє місце серед українок за кількістю перемог на британському мейджорі, обійшовши Альону Бондаренко (7). Попереду лише Леся Цуренко (11) та Еліна Світоліна (22).

Ігор Грачов