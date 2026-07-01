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Серена Вільямс відмовилася проводити пресконференцію після поразки на старті Вімблдона

Станіслав Матусевич — 1 липня 2026, 13:50
Серена Вільямс відмовилася проводити пресконференцію після поразки на старті Вімблдона
Серена Вільямс
Getty images

Легендарна 44-річна американська тенісистка Серена Вільямс відмовилася проводити пресконференцію після поразки в першому колі Вімблдона від австралійки Маї Джойнт.

Про це повідомив спортивний журналіст Бен Ротенберг.

Замість пресконференції представникам медіа розіслали коротку заяву Вільямс.

"Було дійсно чудово повернутися на Вімблдон. Я ніколи не очікувала, що знову опинюся тут. Атмосфера була приголомшливою. Сам вихід на корт був приголомшливим. Я по-справжньому насолоджувалася цим моментом, дуже сумувала за цим відчуттям і цінувала його найбільше", – йдеться у ній.

Зазначимо, що це був перший матч в одиночному розряді за останні майже 4 роки для 23-разової чемпіонки турнірів Grand Slam.

Серена виступить у парному розряді Вімблдона разом зі своєю сестрою Вінус. Тенісистки отримали вайлд-кард на турнір.

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Серена Вільямс Вімблдон

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