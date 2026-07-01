Дар’я Снігур: До Еліни завжди ставлюся з великою повагою

Дар'я Снігур, яка ставала чемпіонкою юніорського Вімблдона-2019, здобула одну з найяскравіших перемог уже на дорослому рівні. В українському дербі у першому колі британського мейджору вона переграла восьму ракетку світу, Еліну Світоліну – 7:5, 6:2.

Після матчу Чемпіон поспілкувався з переможницею у форматі бліцінтерв'ю.

– Дашо, вдруге ти долаєш стартове коло на своєму улюбленому турнірі. Але цього разу серед переможених – представниця топ-10 світового рейтингу, твоя співвітчизниця Еліна Світоліна.

– Я розуміла, що буде надзвичайно важкий матч, тому налаштовувалася саме на таку боротьбу. На початку зустрічі було помітно, наскільки я нервувала. Але коли програвала 0:4, просто відпустила ситуацію. Почала насолоджуватися тим, що граю на корті №2 Вімблдона. Саме ця розкутість допомогла мені повернутися в сет, а потім і здобути перемогу.

Для мене цей успіх – ще одне підтвердження того, що я рухаюся у правильному напрямку. Усе, що ми робимо на тренуваннях, дає результат.

– На які слабкі місця Світоліної планували тиснути? Чи було завдання пришвидшувати розіграші й не дозволяти їй нав'язувати свою гру?

– Так, у нас був чіткий тактичний план, який ми підготували разом із тренером. Виходити на матч проти такої тенісистки без конкретної стратегії просто неможливо. Але деталі залишу при собі. Можу сказати лише одне: якщо я виграла – значить, план спрацював.

– Яке в тебе ставлення до Еліни Світоліної, яка є лідеркою українського тенісу та шефинею жіночої збірної України, за яку ти поки не виступала?

– Я завжди ставилася і ставлюся до Еліни з великою повагою. Вона багато років є першою ракеткою України й однією з найкращих тенісисток світу.

– У другому колі на тебе чекає француженка Леолія Жанжан, яка пробилася до другого кола основної сітки через кваліфікацію. Чи маєш якусь інформацію про неї?

– Практично нічого про неї не знаю. Ми грали між собою лише один раз – чотири роки тому на харді. Тоді я програла. Але на той момент уже близько місяця я була без бази й без тренера через початок повномасштабної війни.

Матч другого кола Вімблдона між Дар'єю Снігур та Леолією Жанжан відбудеться 2 липня, час його початку визначиться пізніше.