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Серена і Вінус Вільямс можуть не виступити в парному розряді Вімблдона – ЗМІ

Станіслав Матусевич — 1 липня 2026, 15:36
Серена і Вінус Вільямс можуть не виступити в парному розряді Вімблдона – ЗМІ
Серена Вільямс
Getty Images

Знамениті американські тенісистки, Серена і Вінус Вільямс, можуть не виступити у парному розряді Вімблдона через травму коліна молодшої з сестер. Її вона зазнала під час програного поєдинку одиночного розряду британського мейджора проти австралійки Маї Джойнт напередодні.

Про це повідомляє ВВС.

В кінці першої партії Серена пошкодила коліно, однак намагатиметься підготуватися до парного матчу, який має відбутися у п'ятницю, 3 липня. Після гри проти Джойнт Вільямс відмовилася проводити традиційну пресконференцію.

"Серена пошкодила праве коліно наприкінці першого сету, і тому медичні бригади Вімблдона та WTA звільнили її від обов'язків перед ЗМІ.

Минулої ночі вона залишила місце проведення змагань без сторонньої допомоги і робить все можливе, щоб підготуватися до свого парного матчу, який відбудеться пізніше цього тижня", – заявила агент Вільямс Джилл Смоллер.

Серена і Вінус отримали вайлд-кард на Вімблдон і можуть виступити разом вперше за останні чотири роки. Їхніми стартовими суперницями стане дует Каміла Осоріо (Колумбія)/Солана Сьєрра (Аргентина).

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