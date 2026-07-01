Костюк – про вихід у друге коло Вімблдона: Найголовнішим є те, що я здорова

Українська тенісистка Марта Костюк після впевненого виходу в друге коло Вімблдона розповіла про перший для себе в сезоні матч на траві.

Слова спортсменки наводить Суспільне Спорт.

"Я можу сказати, що це в принципі один з найпростіших для мене матчів. Звісно, всі матчі на турнірах Grand Slam – це велика відповідальність, в першу чергу, і виходити на корт завжди нервово. Цей матч не був нічим іншим: я також нервувала, але знала, що саме хочу робити на корті. Знову ж таки: трава – специфічне покриття, але я рада, як впоралася. В принципі, я задоволена матчем.

Я достатньо впевнено почала. Перший гейм на прийомі був такий швидкий, я нічого не прийняла в корт, але потім якось прибилася і в принципі було нормально. Не відчувала, щоб був якийсь там нервовий момент. Я так само зробила брейк одразу ж на початку другого сету, тому почувалася достатньо комфортно", – сказала Марта.