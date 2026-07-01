Костюк – про вихід у друге коло Вімблдона: Найголовнішим є те, що я здорова
Українська тенісистка Марта Костюк після впевненого виходу в друге коло Вімблдона розповіла про перший для себе в сезоні матч на траві.
Слова спортсменки наводить Суспільне Спорт.
"Я можу сказати, що це в принципі один з найпростіших для мене матчів. Звісно, всі матчі на турнірах Grand Slam – це велика відповідальність, в першу чергу, і виходити на корт завжди нервово. Цей матч не був нічим іншим: я також нервувала, але знала, що саме хочу робити на корті. Знову ж таки: трава – специфічне покриття, але я рада, як впоралася. В принципі, я задоволена матчем.
Я достатньо впевнено почала. Перший гейм на прийомі був такий швидкий, я нічого не прийняла в корт, але потім якось прибилася і в принципі було нормально. Не відчувала, щоб був якийсь там нервовий момент. Я так само зробила брейк одразу ж на початку другого сету, тому почувалася достатньо комфортно", – сказала Марта.
Найголовнішим для себе Костюк зазначає хороше самопочуття.
"Відчувається добре, тому що знову ж таки: це перемога. Але найважливіше для мене те, що я здорова. І знову таки: покриття непросте. Я так кожен матч виходжу, кожне тренування і кажу собі, будь ласка, не зламайся. Зараз було те саме. Тобто все добре, але так, я завжди тримаю це в голові.
Я поки не думала про наступну суперницю. На тренуванні ми попрацюємо над якимись речами для наступного матчу, але в цілому я концентруюсь на тому, щоб просто продовжувати працювати далі і бути стабільною в цьому".
2 липня у матчі другого кола Вімблдона Костюк протистоятиме "нейтральній" Анні Блінковій.
Нагадаємо, що перемогу над аргентинкою Надею Подороскою Марта ефектно відсвяткувала у стилі балерини.