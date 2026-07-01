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Костюк – про вихід у друге коло Вімблдона: Найголовнішим є те, що я здорова

Станіслав Матусевич — 1 липня 2026, 13:31
Костюк – про вихід у друге коло Вімблдона: Найголовнішим є те, що я здорова
Марта Костюк
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Українська тенісистка Марта Костюк після впевненого виходу в друге коло Вімблдона розповіла про перший для себе в сезоні матч на траві.

Слова спортсменки наводить Суспільне Спорт.

"Я можу сказати, що це в принципі один з найпростіших для мене матчів. Звісно, всі матчі на турнірах Grand Slam – це велика відповідальність, в першу чергу, і виходити на корт завжди нервово. Цей матч не був нічим іншим: я також нервувала, але знала, що саме хочу робити на корті. Знову ж таки: трава – специфічне покриття, але я рада, як впоралася. В принципі, я задоволена матчем.

Я достатньо впевнено почала. Перший гейм на прийомі був такий швидкий, я нічого не прийняла в корт, але потім якось прибилася і в принципі було нормально. Не відчувала, щоб був якийсь там нервовий момент. Я так само зробила брейк одразу ж на початку другого сету, тому почувалася достатньо комфортно", – сказала Марта.

Найголовнішим для себе Костюк зазначає хороше самопочуття.

"Відчувається добре, тому що знову ж таки: це перемога. Але найважливіше для мене те, що я здорова. І знову таки: покриття непросте. Я так кожен матч виходжу, кожне тренування і кажу собі, будь ласка, не зламайся. Зараз було те саме. Тобто все добре, але так, я завжди тримаю це в голові.

Я поки не думала про наступну суперницю. На тренуванні ми попрацюємо над якимись речами для наступного матчу, але в цілому я концентруюсь на тому, щоб просто продовжувати працювати далі і бути стабільною в цьому".

2 липня у матчі другого кола Вімблдона Костюк протистоятиме "нейтральній" Анні Блінковій.

Нагадаємо, що перемогу над аргентинкою Надею Подороскою Марта ефектно відсвяткувала у стилі балерини.

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Вімблдон Марта Костюк

Марта Костюк

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