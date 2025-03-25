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Далі без українок: визначилися пари чвертьфіналісток на турнірі в Маямі

Станіслав Матусевич — 25 березня 2025, 11:41
Далі без українок: визначилися пари чвертьфіналісток на турнірі в Маямі
Іга Швьонтек
Getty images

Визначилися усі чвертьфіналістки на турнірі серії WTA 1000 Miami Open в американському Маямі.

На жаль у вісімку найсильніших не змогли пробитися українки. Еліна Світоліна поступилася другій ракетці світу Ізі Швьонтек, а Марта Костюк не змогла нічого протиставити господарці кортів Джессіці Пегулі (4).

Також не зіграє у чвертьфіналі третя ракетка світу Коко Гофф зі США. Її з рахунком 6:4, 6:4 обіграла у четвертому колі полька Магда Лінетт (34).

З тим самим рахунком Аріна Сабалєнка (1, -) перемогла чинну чемпіонку турніру американку Даніель Коллінз (15).

Несподіваною є поява у чвертьфіналі 19-річної філіппінської тенісистки Александри Еали (140). Після виграшу в третьому колі у Медісон Кіз (5, США) її наступна суперниця, Паула Бадоса (11, Іспанія) відмовилася виходити на корт через травму.

Чвертьфінальні пари WTA 1000 Miami Open:

  • Аріна Сабалєнка (-) – Чжен Ціньвень (Китай)
  • Магда Лінетт (Польща) – Жасмін Паоліні (Італія)
  • Емма Радукану (Велика Британія) – Джессіка Пегула (США)
  • Іга Швьонтек (Польща) – Александра Еала (Філіппіни)

Матчі цієї стадії турніру відбудуться 25-26 березня.

Раніше повідомлялося, що під час матчу зі Швьонтек Еліна Світоліна скаржилася на "зачарований" бік майданчику.

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Емма Радукану

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