Швьонтек здобула 100 перемог на хардових турнірах WTA 1000

Польська тенісистка Іга Швьонтек (5) вийшла в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті, перемігши грекиню Марію Саккарі (32).

Гра тривала рівно 2 години і завершилася з рахунком 4:6, 6:1, 6:1.

Перемога стала для Швьонтек сотою, здобутою на хардових "тисячниках". Для цього досягнення польці знадобилося 127 матчів. З 2009 року, коли було започатковано серію WTA 1000, меншу кількість поєдинків для здобуття 100 звитяг провела лише Серена Вільямс (118).

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Третє коло, 17 серпня

Іга Швьонтек (Польща) – Марія Саккарі (Греція) 4:6, 6:1, 6:1

У матчі 1/8 фіналу 19 серпня Швьонтек, чинна чемпіонка змагань, зіграє проти сильнішої в матчі між француженками Діан Паррі (66) та Лоїс Буассон (281).

Нагадаємо, що до третього кола турніру в Цинциннаті пробилися дві українки, Еліна Світоліна (9) та Марта Костюк (11). Вони проведуть матчі цієї стадії змагань 18 серпня.