Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Теніс

Швьонтек здобула 100 перемог на хардових турнірах WTA 1000

Станіслав Матусевич — 17 серпня 2026, 20:27
Швьонтек здобула 100 перемог на хардових турнірах WTA 1000
Іга Швьонтек
Getty Images

Польська тенісистка Іга Швьонтек (5) вийшла в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті, перемігши грекиню Марію Саккарі (32).

Гра тривала рівно 2 години і завершилася з рахунком 4:6, 6:1, 6:1.

Перемога стала для Швьонтек сотою, здобутою на хардових "тисячниках". Для цього досягнення польці знадобилося 127 матчів. З 2009 року, коли було започатковано серію WTA 1000, меншу кількість поєдинків для здобуття 100 звитяг провела лише Серена Вільямс (118).

Cincinnati Open – WTA 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Третє коло, 17 серпня

Іга Швьонтек (Польща) – Марія Саккарі (Греція) 4:6, 6:1, 6:1

У матчі 1/8 фіналу 19 серпня Швьонтек, чинна чемпіонка змагань, зіграє проти сильнішої в матчі між француженками Діан Паррі (66) та Лоїс Буассон (281).

Нагадаємо, що до третього кола турніру в Цинциннаті пробилися дві українки, Еліна Світоліна (9) та Марта Костюк (11). Вони проведуть матчі цієї стадії змагань 18 серпня.

Цинциннаті Марія Саккарі Іга Швьонтек

Цинциннаті

Костюк 17 серпня проведе стартовий матч парного розряду проти легендарного дуету
Костюк – про перемогу над Кенін у Цинциннаті: Вона диктувала хід більшості розіграшів
Тереза грала неймовірно: Світоліна – про свій камбек на турнірі в Цинциннаті
Драматична перемога: відеоогляд матчу 1/32 фіналу Валентова – Світоліна у Цинциннаті
Світоліна створила неймовірний камбек, відігравши 7 матч-пойнтів на шляху до третього кола в Цинциннаті

Останні новини