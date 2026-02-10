Восьма ракетка світу залишила турнір у Досі після стартового матчу

Італійська тенісистка Жасмін Паоліні (8) не зуміла подолати бар'єр другого кола на турнірі серії WTA 1000 у катарській Досі, поступившись грекині Марії Саккарі (52).

Гра тривала 1 годину 24 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 6:2.

Зазначимо, що Паоліні пропускала стартовий раунд через шостий номер посіву, а Саккарі вже встигла обіграти представницю Туреччини Зейнеп Сонмез (85).

Qatar TotalEnergies Open – WTA 1000

Доха, Катар, хард

Призовий фонд: $4,088,211

Друге коло, 10 лютого

Марія Саккарі (Греція) – Жасмін Паоліні (Італія) 6:4, 6:2

Тенісистки зустрічалися вп'яте, грекиня виграла третій матч. У наступному колі змагань Саккарі протистоятиме переможниці матчу між Ліндою Носковою (12, Чехія) та Варварою Грачовою (73, Франція).

Нагадаємо, що чинна чемпіонка турніру в Досі американка Аманда Анісімова (4) напередодні не зуміла дограти поєдинок другого кола проти експершої ракетки світу Кароліни Плішкової (414, Чехія).