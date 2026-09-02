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Юлія Стародубцева: Що більше я нервую, то краще граю

Ігор Грачов — 2 вересня 2026, 20:30
Getty images
Юлія Стародубцева: Що більше я нервую, то краще граю

Українка Юлія Стародубцева з третьої спроби здобула свою дебютну перемогу в основній сітці Відкритого чемпіонату США. У першому колі US Open вона впевнено обіграла німкеню Еллу Зайдель з рахунком 6:2, 6:2.

Після матчу Стародубцева у флешінтерв'ю журналісту Чемпіона пояснила причини успіху в першому колі, а також підтвердила, що розпочала роботу з новим тренером.

Юліє, наскільки важливо було нарешті здобути першу перемогу в основній сітці US Open?

Звичайно, дуже важливо було так добре розпочати турнір. Я втретє виступаю в основній сітці й ось нарешті здобула свою першу перемогу. Я досить сильно нервувала, але було видно, що суперниця нервує не менше. Це легко зрозуміти: для нас обох вихід до другого кола дуже багато означав. Рада, що змогла впоратися зі своїми емоціями та показати свій теніс.

За рахунок чого вдалося здобути цю перемогу?

Я двічі раніше грала проти неї і двічі перемагала. Тому в мене вже було розуміння, як проти неї ефективно діяти. Тактика спрацювала, і можна сказати, що саме завдяки цьому все склалося так, як потрібно.

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Що сказав після матчу твій новий тренер?

Насправді ми не дуже багато говорили безпосередньо про теніс. Просто відзначили, що це був хороший матч, але не зациклюємося на ньому – рухаємося далі. Думаю, більш детально поговоримо вже після турніру. Але поки можу сказати, що всі залишилися задоволені моєю грою.

Як ти почуваєшся фізично на цьому етапі турніру?

Нормально. Давай зупинимося на цій короткій відповіді.

А морально? Якщо порівнювати, наприклад, із минулорічним US Open?

Минулого року я грала з "нейтральною" Блінковою. Вона була несіяною, і цього року мені знову випало починати турнір проти несіяної суперниці. Через це з'являється відчуття, що це хороший шанс пройти перше коло. Ти начебто намагаєшся правильно налаштуватися, але це, у свою чергу, додає певного хвилювання.

Мені здається, через невдачу минулого року я зараз нервувала ще більше. Але, можливо, це мені й допомогло. Чим більше я нервую, тим краще граю.

У другому колі на тебе чекає Марія Саккарі. Складається враження, що вона поступово повертається до своєї найкращої форми. Що потрібно зробити, щоб пройти такого суперника?

– Якщо чесно, якихось глибоких роздумів щодо Саккарі в мене поки не було. Я присвятила багато часу відпочинку та відновленню після першого матчу. Але Саккарі є Саккарі. Це сильна тенісистка, тому легкої прогулянки точно не буде. Виходитиму на матч із розумінням, що буде важко. Але загалом це нічого не означає. У мене теж є шанси перемогти.

US Open Марія Саккарі Юлія Стародубцева ексклюзив