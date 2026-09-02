Юлія Стародубцева: Що більше я нервую, то краще граю

Українка Юлія Стародубцева з третьої спроби здобула свою дебютну перемогу в основній сітці Відкритого чемпіонату США. У першому колі US Open вона впевнено обіграла німкеню Еллу Зайдель з рахунком 6:2, 6:2.

Після матчу Стародубцева у флешінтерв'ю журналісту Чемпіона пояснила причини успіху в першому колі, а також підтвердила, що розпочала роботу з новим тренером.

– Юліє, наскільки важливо було нарешті здобути першу перемогу в основній сітці US Open?

– Звичайно, дуже важливо було так добре розпочати турнір. Я втретє виступаю в основній сітці й ось нарешті здобула свою першу перемогу. Я досить сильно нервувала, але було видно, що суперниця нервує не менше. Це легко зрозуміти: для нас обох вихід до другого кола дуже багато означав. Рада, що змогла впоратися зі своїми емоціями та показати свій теніс.

– За рахунок чого вдалося здобути цю перемогу?

– Я двічі раніше грала проти неї і двічі перемагала. Тому в мене вже було розуміння, як проти неї ефективно діяти. Тактика спрацювала, і можна сказати, що саме завдяки цьому все склалося так, як потрібно.

Читайте також : Українські тенісистки повторили рекорд представництва у другому колі US Open

– Що сказав після матчу твій новий тренер?

– Насправді ми не дуже багато говорили безпосередньо про теніс. Просто відзначили, що це був хороший матч, але не зациклюємося на ньому – рухаємося далі. Думаю, більш детально поговоримо вже після турніру. Але поки можу сказати, що всі залишилися задоволені моєю грою.

– Як ти почуваєшся фізично на цьому етапі турніру?

– Нормально. Давай зупинимося на цій короткій відповіді.

– А морально? Якщо порівнювати, наприклад, із минулорічним US Open?

– Минулого року я грала з "нейтральною" Блінковою. Вона була несіяною, і цього року мені знову випало починати турнір проти несіяної суперниці. Через це з'являється відчуття, що це хороший шанс пройти перше коло. Ти начебто намагаєшся правильно налаштуватися, але це, у свою чергу, додає певного хвилювання.

Мені здається, через невдачу минулого року я зараз нервувала ще більше. Але, можливо, це мені й допомогло. Чим більше я нервую, тим краще граю.

– У другому колі на тебе чекає Марія Саккарі. Складається враження, що вона поступово повертається до своєї найкращої форми. Що потрібно зробити, щоб пройти такого суперника?

– Якщо чесно, якихось глибоких роздумів щодо Саккарі в мене поки не було. Я присвятила багато часу відпочинку та відновленню після першого матчу. Але Саккарі є Саккарі. Це сильна тенісистка, тому легкої прогулянки точно не буде. Виходитиму на матч із розумінням, що буде важко. Але загалом це нічого не означає. У мене теж є шанси перемогти.