Олійникова і Стародубцева 1 вересня проведуть стартові матчі на US Open

Олександра Олійникова (46) і Юлія Стародубцева (58) зіграють матчі першого кола жіночого одиночного розряду US Open 1 вересня.

Олійникова зустрінеться з володаркою вайлд-кард зі США Різ Брантмаєр (431). Тенісистки раніше одна з одною не грали.

Суперницею Стародубцевої стане німкеня Елла Зайдель (123), яка подолала кваліфікацію. У 2024 році на грунтовому турнірі ITF у португальському Оейраші у двох сетах перемогла українка.

Розклад матчів українок на US Open на 1 вересня

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Перше коло





18:00. Юлія Стародубцева (Україна) – Елла Зайдель (Німеччина), корт Court 13, 1-м запуском.

23:30*. Олександра Олійникова (Україна) – Різ Брантмаєр (США), корт Court 12, 4-м запуском, після матчу Швайда – Альтмаєр.

* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Поєдинки з українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.

Нагадаємо, що на US Open успішно стартували українки Еліна Світоліна (9) і Марта Костюк (11), натомість Даяна Ястремська (113), Ангеліна Калініна (51) та Дар'я Снігур (45) свої стартові матчі програли.