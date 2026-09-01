Олійникова і Стародубцева 1 вересня проведуть стартові матчі на US Open
Олександра Олійникова (46) і Юлія Стародубцева (58) зіграють матчі першого кола жіночого одиночного розряду US Open 1 вересня.
Олійникова зустрінеться з володаркою вайлд-кард зі США Різ Брантмаєр (431). Тенісистки раніше одна з одною не грали.
Суперницею Стародубцевої стане німкеня Елла Зайдель (123), яка подолала кваліфікацію. У 2024 році на грунтовому турнірі ITF у португальському Оейраші у двох сетах перемогла українка.
Розклад матчів українок на US Open на 1 вересня
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
Поєдинки з українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.
Нагадаємо, що на US Open успішно стартували українки Еліна Світоліна (9) і Марта Костюк (11), натомість Даяна Ястремська (113), Ангеліна Калініна (51) та Дар'я Снігур (45) свої стартові матчі програли.