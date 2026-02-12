Українська правда
Друга ракетка світу несподівано програла Саккарі у чвертьфіналі в Досі

Станіслав Матусевич — 12 лютого 2026, 18:50
Марія Саккарі
Друга ракетка світу полька Іга Швьонтек зазнала несподіваної поразки від грекині Марії Саккарі (52) у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 у катарській Досі.

Гра тривала 2 години 30 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:4, 7:5.

Qatar TotalEnergies Open WTA 1000
Доха, Катар, хард
Призовий фонд: $4,088,211
Чвертьфінал, 12 лютого

Марія Саккарі (Греція) – Іга Швьонтек (Польща) 2:6, 6:4, 7:5

Тенісистки зустрічалися ввосьме, грекиня виграла четвертий матч. У наступному колі змагань Саккарі протистоятиме сильнішій у грі між Кароліною Муховою (19, Чехія) та Анною Калінскою (28, -).

Саккарі в Досі здолала вже другу представницю топ-10. У другому колі Марія перемогла італійку Жасмін Паоліні (8).

Нагадаємо, що українка Еліна Світоліна (9) напередодні поступилася Калінскій у матчі третього кола змагання в Катарі.

Марія Саккарі Іга Швьонтек WTA 1000

Іга Швьонтек

