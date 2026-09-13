Шелтон спробує обіграти Звєрєва в боротьбі за титул US Open: анонс фінального поєдинку

13 вересня відбудеться фінал US Open у чоловічому одиночному розряді, в якому зустрінуться друга ракетка світу німець Александр Звєрєв та дев'ятий в рейтингу АТР американець Бен Шелтон.

Звєрєв свій шлях на Відкритій першості США розпочав із двох п'ятисетових перемог над далеко не найсильнішими Лоренцо Сонего і Кантеном Алісом.

Жоден із чотирьох наступних його суперників теж не входив до топ-20 рейтингу. Алехандро Табіло, Лучано Дардері, Ботік ван де Зандсхулп і Карен Хачанов були обіграні за мінімальну кількість партій.

Від часу запровадження чоловічого рейтингу в 1973 році Александр став другим тенісистом після Роджера Федерера у 2008-му, який на шляху до двох фіналів турнірів Grand Slam в одному сезоні не зіграв із представниками першої двадцятки. Окрім US Open, така ж ситуація у Звєрєва трапилася на Ролан Гаррос-2026.

Александр вийшов у третій поспіль фінал турнірів Grand Slam. На Ролан Гаррос він здобув дебютний титул, а на Вімблдоні поступився Янніку Сіннеру.

У свої 29 років Звєрєв став другим найстаршим тенісистом в історії, який досягав фіналів трьох мейджорів за один сезон на трьох різних покриттях. Старшим у 2021-му та 2023-му був лише Новак Джокович.

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Шлях Шелтона до фіналу американського мейджору був набагато важчим. Тільки матч 1/8 фіналу проти грека Циципаса Бен виграв у трьох партіях. Таллон Грікспор, Губерт Гуркач та Денис Шаповалов у стартових раундах неодмінно забирали в американця по сету.

Чинного чемпіона US Open і головного фаворита змагань Карлоса Алькараса Шелтон переміг в епічному п'ятисетовому поєдинку на вирішальному супертай-брейку.

Нарешті, у півфіналі Бен здобув перемогу в американському дербі над Френсісом Тіафо в чотирьох партіях і став першим представником свої країни за останні 20 років у фіналі домашнього турніру Grand Slam. Для нього це дебютний вирішальний матч на рівні мейджорів.

Шелтон став першим темношкірим американцем у фіналі US Open із 1972 року, з часів Артура Еша, чиїм іменем названо головний стадіон спорткомплексу, на якому проходить турнір.

Бен піднявся на 4 сходинку лайв-рейтингу АТР, що для нього є особистим рекордом. На ній він залишиться незалежно від підсумку фіналу. Звєрєв також у будь-якому випадку не змінить свого розташування на другому місці.

Фінальний поєдинок Александр Звєрєв – Бен Шелтон відбудеться 13 вересня о 21:00 за київським часом на корті Arthur Ashe Stadium Національного тенісного центру імені Біллі Джин Кінг у Нью-Йорку.

Нагадаємо, що напередодні переможницею US Open у жіночому одиночному розряді стала казахстанка Єлена Рибакіна, яка з наступного тижня очолить рейтинг WTA.