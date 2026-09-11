Вартість квитків на півфінал US Open між Звєрєвим і Хачановим обвалилася на 94%
Ціна на квитки на чоловічий півфінал US Open між другою ракеткою світу німцем Александром Звєрєвим та "нейтральним" Кареном Хачановим за останні три дні знизилася на 94%.
Про це повідомив журналіст Бен Ротенберг.
Ще 8 вересня ціна входу на стадіон імені Артура Еша на денну сесію 11 числа, коли має відбутися поєдинок за участі першого сіяного турніру, становила $322. Безпосередньо в день матчу квитки продавалися по $29, а окремі перепустки на арену можна було купити за $19, тобто, зниження відбулося на 94%.
Для порівняння, знаменитий фірмовий коктейль US Open – Honey Duce, до складу якого входять горілка, лимонад, малиновий ликер та три кульки медової дині, які символізують тенісні м'ячі – продається у Нью-Йорку за $23.
Півфінальний матч між Звєрєвим та Хачановим відбудеться 11 вересня о 22:00.
Нагадаємо, що напередодні визначилися фіналістки жіночого одиночного розряду US Open.