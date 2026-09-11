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Вартість квитків на півфінал US Open між Звєрєвим і Хачановим обвалилася на 94%

Станіслав Матусевич — 11 вересня 2026, 20:42
Вартість квитків на півфінал US Open між Звєрєвим і Хачановим обвалилася на 94%

Ціна на квитки на чоловічий півфінал US Open між другою ракеткою світу німцем Александром Звєрєвим та "нейтральним" Кареном Хачановим за останні три дні знизилася на 94%.

Про це повідомив журналіст Бен Ротенберг.

Ще 8 вересня ціна входу на стадіон імені Артура Еша на денну сесію 11 числа, коли має відбутися поєдинок за участі першого сіяного турніру, становила $322. Безпосередньо в день матчу квитки продавалися по $29, а окремі перепустки на арену можна було купити за $19, тобто, зниження відбулося на 94%.

Динаміка зміни цін на білети на матч Звєрєва з Хачановим
Динаміка зміни цін на білети на матч Звєрєва з Хачановим

Для порівняння, знаменитий фірмовий коктейль US Open – Honey Duce, до складу якого входять горілка, лимонад, малиновий ликер та три кульки медової дині, які символізують тенісні м'ячі – продається у Нью-Йорку за $23.

Півфінальний матч між Звєрєвим та Хачановим відбудеться 11 вересня о 22:00.

Нагадаємо, що напередодні визначилися фіналістки жіночого одиночного розряду US Open.

US Open Александр Звєрєв Карен Хачанов

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