Звєрєв став чемпіоном Ролан Гаррос, здобувши перший титул Grand Slam у кар'єрі

Третій номер світового рейтингу Александр Звєрєв став переможцем Ролан Гаррос у чоловічому одиночному розряді. У фінальному поєдинку він переміг італійця Флавіо Коболлі (14).

Гра тривала 4 години 17 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1.

Після того, як Коболлі не зміг подати на четверту партію за своєї переваги 5:4, італійцю все-таки вдалося дотиснути Звєрєва на тай-брейку і здавалося, що сил у Александра вже обмаль.

Однак німець зумів зібратися, не дав шансів супернику в п'ятій партії й став переможцем Ролан Гаррос.

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, грунт

Призовий фонд: €25,940,000

Фінал, 7 червня

Александр Звєрєв (Німеччина) – Флавіо Коболлі (Італія) 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1

Суперники зустрічалися вп'яте, німець має чотири перемоги.

Титул став для Звєрєва першим на турнірах Grand Slam у чотирьох проведених фіналах. Загалом Звєрєв здобув 25 трофеїв рівня АТР.

Представник Німеччини став чемпіоном Ролан Гаррос вперше у Відкритій ері (з 1968 року). Загалом же це востаннє вдавалося Геннеру Генкелю у далекому 1937-му.

Коболлі провів свій перший вирішальний матч на мейджорах і з нового тижня дебютує в топ-10 світового рейтингу.

Нагадаємо, що чемпіонкою в жіночому одиночному розряді стала "нейтральна" тенісистка Мірра Андрєєва.