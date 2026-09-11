Звєрєв влаштував переполох через "вкрадену" ракетку на US Open: питання допоміг вирішити суддя

Німецький тенісист російського походження Александр Звєрєв потрапив у кумедну ситуацію під час матчу першого кола US Open проти Ботіка ван де Зандсхулпа.

Під час однієї зі змін сторін спортсмен раптом виявив, що не може знайти свою ракетку, і почав з'ясовувати, куди вона зникла.

Звєрєв переконував суддю, що залишив ракетку біля своєї лави, тому спочатку ситуація виглядала так, ніби хтось міг забрати його інвентар. Тенісист почав активно шукати ракетку, а напруга навколо цього епізоду поступово зростала.

Втім, суддя запропонував перевірити сумку Звєрєва. І саме там на спортсмена чекав головний сюрприз — "вкрадена" ракетка весь цей час перебувала всередині.

Попри цей курйозний момент, Звєрєв без особливих проблем завершив матч на свою користь. Німець переміг ван де Зандсхулпа у трьох сетах — 6:2, 7:5, 6:1.

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Нагадаємо, Александр Звєрєв та "нейтральний" Карен Хачанов зіграють у півфіналі US Open. Гра відбудеться 11 вересня о 22:00.

Раніше повідомлялося, що ціна на квитки на чоловічий півфінал US Open між Звєрєвим та Хачановим за останні три дні знизилася на 94%.