Алькарас залишив US Open, поступившись у драматичному протистоянні першій ракетці США

Американець Бен Шелтон (9) став другим півфіналістом Відкритого чемпіонату США з тенісу, обігравши чинного чемпіона турніру Карлоса Алькараса.

Поєдинок тривав 4 години 31 хвилину і завершився з рахунком 6:7(5), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6(7).

Гра стала найпізнішою в історії US Open, адже завершилася о пів на четверту годину ночі за місцевим часом. Це відбилося на фізичному стану тенісистів: Алькараса знудило у четвертому сеті протистояння.

Протягом матчу Бен зробив більше подач навиліт (7:3), менше мав у пасиві подвійних помилок (2:7) і записав в актив більше брейків (5:3). Це його перша перемога над іспанцем у чотирьох очних протистояннях.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Чвертьфінал, 9 вересня

Бен Шелтон (США) – Карлос Алькарас (Іспанія) 6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6

Зазначимо, що Алькарас ставав переможцем US Open у 2022 та 2025 роках. Шелтон повторив свій найкращий результат на американському "мейджорі", вперше він дійшов до 1/2 фіналу три роки тому.

Бен уперше переміг тенісиста з топ-3 світового рейтингу. До сьогодні він програв 17 поспіль подібних матчів.

Наступним суперником Шелтона стане ще один американець Френсіс Тіафо (12). Він у чвертьфіналі переграв іншого свого земляка Алекса Мікельсена (46).