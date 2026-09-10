Визначилася друга півфінальна пара в чоловічому одиночному розряді US Open

Перший сіяний німець Александр Звєрєв (2) та "нейтральний" Карен Хачанов (50) склали другу півфінальну пару у чоловіків на US Open.

Звєрєв легко обіграв нідерландця Ботіка ван де Зандсхулпа (70) з рахунком 6:2, 7:5, 6:1. Півфінал стане третім у кар'єрі німця на Відкритій першості США й він спробує вдруге вийти до фіналу.

Загалом для Звєрєва це 13-й півфінал турнірів Grand Slam. Поточного сезону він дійшов до цієї стадії на всіх чотирьох мейджорах, ставши 9-м тенісистом у Відкритій ері, кому вдалося таке досягнення.

Хачанов переміг бельгійця Александера Блокса (34) через травму останнього. Ще у чвертьфінальному матчі проти Франсіско Черундоло Блокс травмував ребро і приймав знеболювальні. В матчі проти Хачанова він декілька разів викликав на корт лікаря й за рахунку 2:6, 5:7, 2:3 ухвалив рішення припинити боротьбу.

Звєрєв і Хачанов раніше грали між собою 9 разів, 6 перемог здобув німець.

Чоловічі півфінальні пари на US Open

Френсіс Тіафо (США) – Бен Шелтон (США)

Александр Звєрєв (Німеччина) – Карен Хачанов (-)

Поєдинки відбудуться 11 вересня.

Нагадаємо, що в жіночому одиночному розряді до півфіналів US Open вийшли чотири перші сіяні.