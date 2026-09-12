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Звєрєв обіграв росіянина Хачанова і став першим фіналістом US Open

Станіслав Матусевич — 12 вересня 2026, 01:35
Звєрєв обіграв росіянина Хачанова і став першим фіналістом US Open
Александр Звєрєв
Getty images

Друга ракетка світу і перший сіяний на US Open німець Александр Звєрєв переміг "нейтрального" Карена Хачанова (50) і став першим фіналістом турніру.

Гра тривала 2 години 58 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 7:6(7), 7:6(6).

На тай-брейку вирішальної партії Хачанов мав подвійний сет-пойнт за рахунку 6:4, проте Звєрєв виграв 4 розіграші поспіль і завершив матч на свою користь.

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000
Півфінал, 11 вересня

Александр Звєрєв (Німеччина) – Карен Хачанов (-) 6:3, 7:6(7), 7:6(6)

Тенісисти зустрічалися вдесяте, сім перемог в активі німця. У фінальному поєдинку 13 вересня Звєрєв зіграє з переможцем американського протистояння між Френсісом Тіафо (12) і Беном Шелтоном (9).

Александр вийшов у третій поспіль фінал турнірів Grand Slam. На Ролан Гаррос він здобув дебютний титул, а на Вімблдоні поступився Янніку Сіннеру.

У свої 29 років Звєрєв став другим найстаршим тенісистом в історії, який досягав фіналів трьох мейджорів за один сезон на трьох різних покриттях. Старшим у 2021-му та 2023-му був лише Новак Джокович.

Нагадаємо, що у жіночому одиночному розряді US Open напередодні визначилися фіналістки.

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US Open Александр Звєрєв Карен Хачанов

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