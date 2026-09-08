Звєрєв крокує до фіналу з Алькарасом: визначилися чвертьфіналісти US Open

На US Open визначилася друга четверка чвертьфіналістів. До неї увійшли Александр Звєрєв (2, Німеччина), Ботік ван де Зандсхулп (70, Нідерланди), Александер Блокс (34, Бельгія) та Карен Хачанов (50, -).

Звєрєв без проблем обіграв італійця Лучано Дардері (22) з рахунком 6:2, 6:2, 7:6(3). Німець став єдиним тенісистом, який поточного сезону дійшов до чвертьфіналів усіх чотирьох турнірів Grand Slam. Також Звєрєв першим здобув 50 перемог у 2026 році.

Суперником Александра стане ван де Зандсхулп, який відігрався з 0:2 за сетами та ліквідував матч-пойнт на тай-брейку третьої партії проти француза Артура Жеа (87) – 3:6, 6:7(0), 7:6(7), 7:6(30, 6:4. Нідерландець раніше ніколи не зустрічався зі Звєрєвим.

Блокс виявився сильнішим за аргентинця Франсіско Черундоло (25) – 6:3, 4:6, 7:5, 7:5. Александер вперше пробився до чвертьфіналу турніру Grand Slam і став наймолодшим бельгійцем, якому вдалося це зробити на мейджорі. На US Open Блокс став першим представником своєї країни у чвертьфіналі.

Хачанов, який підходив до Відкритої першості США на серії з чотирьох поразок поспіль, переміг в 1/8 фіналу американця Лернера Тьєна (15) із рахунком 7:5, 4:6, 6:7(6), 6:1, 6:4. "Нейтрал" ніколи не грав проти Блокса.

Чвертьфінальні пари чоловіків на US Open

Карлос Алькарас (Іспанія) – Бен Шелтон (США)

Френсіс Тіафо (США) – Алекс Мікельсен (США)

Александр Звєрєв (Німеччина) – Ботік ван де Зандсхулп (Нідерланди)

Александер Блокс (Бельгія) – Карен Хачанов (-)

Чвертьфінальні матчі відбудуться 8-9 вересня.

Нагадаємо, що у жіночому одиночному розряді на US Open також визначилися всі чвертьфіналістки.