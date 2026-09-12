В американському дербі визначився другий фіналіст US Open

Бен Шелтон (9) здолав Френсіса Тіафо (12) у півфіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Гра тривала 3 години 18 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:3, 6:3, 7:5.

Він програв перший сет, після чого забрав три наступні, здобувши вольову перемогу в американському дербі. Протягом поєдинку Бен зробив 20 ейсів, здійснив три подвійні помилки та записав собі в актив п'ять брейків.

US Open – Grand Slam Нью-Йорк, США, хард Призовий фонд: $54,000,000 Півфінал, 12 вересня

Френсіс Тіафо (США) – Бен Шелтон (США) 6:4, 3:6, 3:6, 5:7

Це була п'ята очна зустріч між тенісистами. В ній Шелтон здобув четверту перемогу.

Зазначимо, що Бен став першим американцем за 20 років, який пробився у фінал домашнього "мейджора" в одиночному розряді. Востаннє це робив Енді Роддік, який на US Open-2006 програв Роджеру Федереру.

Завдяки цьому результату Шелтон підійметься на рекордне для себе четверте місце у світовому рейтингу. 13 вересня у фіналі він зіграє проти Александера Звєрєва (2), який напередодні переграв у півфіналі Карена Хачанова (50).

Нагадаємо, що у жіночому одиночному розряді US Open напередодні також визначилися фіналістки. В матчі за трофей зіграють перша та друга ракетки світу.