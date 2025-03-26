Філіппінська казка продовжується: Еала обіграла Швьонтек у чвертьфіналі в Маямі

19-річна філіппінка Александра Еала несподівано перемогла другу ракетку світу польку Ігу Швьонтек у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 Miami Open.

Еала за 1 годину 41 хвилину виграла з рахунком 6:2, 7:5.

Швьонтек вела у другій партії з рахунком 4:2, але не втримала перевагу.

Цікаво, що першу свою подачу в матчі фаворитка змогла взяти лише у четвертому геймі другого сету. Загалом за гру на рахунку 140 ракетки світу цілих 8 брейків.

Еала за гру 1 раз подала навиліт, та зробила 3 подвійні помилки. На рахунку її суперниці 3 ейси, 4 помилки на подачі та 5 брейків.

Відеоогляд матчу

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Чвертьфінал, 26 березня

Александра Еала (Філіппіни) – Іга Швьонтек (Польща) 6:2, 7:5

Це була перша зустріч суперниць.

Еала стала першою філіппінкою, яка вийшла у півфінал змагання WTA-туру. У Маямі вона обіграла трьох тріумфаторок турнірів Grand Slam. Крім Швьонтек, це Медісон Кіз та Альона Остапенко.

У півфіналі Еала зіграє проти переможниці пари Емма Радукану (60, Велика Британія) – Джессіка Пегула (4, США).

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу турніру в Маямі Швьонтек перемогла Еліну Світоліну.