Ястремська не змогла дограти матч першого кола у Штутгарті

Даяна Ястремська (46) не змогла подолати перше коло на грунтовому турніру серії WTA 500 у Штутгарті. На старті основної сітки українка, яка подолала кваліфікацію, поступилася латвійці Альоні Остапенко (24), відмовившись від продовження матчу у середині другого сету.

Гра тривала 1 годину 2 хвилини. За рахунку 6:3, 3:0 на користь Остапенко Ястремська взяла медичний таймаут, після чого відмовилася продовжувати боротьбу.

За матч Даяна 1 раз подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та не мала жодного шансу на брейк. Її суперниця виконала 2 ейси, 1 раз помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

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Перше коло, 15 квітня

Альона Остапенко (Латвія) – Даяна Ястремська (Україна) 6:3, 3:0, відмова Ястремської

Це була третя зустріч суперниць, латвійка вийшла вперед, 2:1. У наступному колі змагань Остапенко зіграє з переможницею матчу між Еммою Наварро (11, США) та Беатріс Хаддад Маєю (17, Бразилія).

Нагадаємо, що напередодні Даяна Ястремська разом саме з Остапенко вийшли у чвертьфінал парного розряду на турнірі у Штутгарті.