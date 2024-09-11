Світоліна відвідала українських військових у реабілітаційному центрі

Українська тенісистка Еліна Світоліна відвідала українських військових у Національному реабілітаційному центрі UNBROKEN.

Про це повідомляється в Instagram.

Українка познайомилася з військовими та подарувала їм тенісні м'ячі із власним автографом.

"Я тут, аби подивитися і привітати хлопців і дівчат, які зараз тут. Це дуже класний Центр. В UNBROKEN надають багато класних реабілітаційних послуг. Я дуже рада, що в нас в Україні є такі центри”, — сказала Еліна.

Зазначимо що українські спортсмени та спортсменки активно займаються благодійністю та підтримують українську армію. Зокрема, напередодні Андрій Шевченко заявив що допоможе хлопцям, які постраждали внаслідок російського обстрілу.

Також голова НОК України Вадим Гутцайт, разом із фехтувальницею Ольгою Харлан, та боксеркою Аліною Шатерніковою відвідали поранених військових у госпіталі.

Раніше Харлан на аукціоні благодійного фонду Сергія Притули продала свою шаблю, завдяки якій, українська команда фехтувальниць здобула золоту медаль на Олімпійських іграх 2024.

Також благодійністю займається легкоатлетка та чемпіонка Ігор-2024 у стрибках у висоту Ярослава Магучіх. Вона пожертвувала 1 мільйон гривень на збір Ігоря Лаченкова, переказала значну суму для українських зоозахисників, а також задонатила 500 тисяч гривень благодійному фонду "Янголи Азову".