Гутцайт, Харлан та Шатернікова відвідали поранених військових

Голова Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, разом із найтитулованішою олімпійською спортсменкою в історії України Ольгою Харлан, та чемпіонкою світу з професійного боксу Аліною Шатерніковою відвідали поранених військових у госпіталі.

Про це повідомив сам Гутцайт у своєму Facebook.

"Завдяки їм майорів наш прапор та лунав наш гімн над Парижем і тому в цей день ми віддаємо шану саме тим, хто найбільше захищає та обороняє його честь, — нашим героїчним захисникам і захисницям. Щиро дякуємо за вашу сміливість і самовідданість! Разом до перемоги об’єднані під стягом незламності!", — написав Вадим.

Нагадаємо, раніше Харлан на аукціоні Благодійного фонду Сергія Притули продала свою шаблю, завдяки якій, українська команда фехтувальниць здобула золоту медаль на Олімпійських іграх 2024.

Також благодійністю активно займається легкоатлетка та чемпіонка Ігор-2024 у стрибках у висоту Ярослава Магучіх. Вона пожертвувала 1 мільйон гривень на збір Ігора Лаченкова, переказала значну суму для українських зоозахисників, а також задонатила 500 тисяч гривень благодійному фонду "Янголи Азову".