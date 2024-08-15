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Магучіх пожертвувала українським зоозахисникам частину призових за олімпійське золото

Андрій Яросименко — 15 серпня, 12:27
Магучіх пожертвувала українським зоозахисникам частину призових за олімпійське золото
Getty images

Українська легкоатлетка та чемпіонка Олімпійських ігор 2024 у стрибках у висоту Ярослава Магучіх пожертвувала частину призових з Олімпіади на потреби українських зоозахисників.

Про це повідомляє Uanimals.official.

Зазначається, що українка переказала один мільйон гривень для організації з порятунку тварин і довкілля UAnimals, а також чотирьох притулків для тварин: "Дніпро Енімалс", "Пегас", "Сумське товариство захисту тварин" і "Безпритульний світ".

Керівниця комунікаційного відділу UAnimals Людмила Смоляр подякувала Ярославі.

"Ми надзвичайно вдячні Ярославі за добрий вчинок — завдяки йому тисячі тварин отримають ліки, їжу, власне тепле місце для сну. Поруч із тим вдячні за готовність говорити про захист тварин і привертати увагу великої аудиторії до цього питання. Мріємо, що одного дня допомога тваринам стане звичною і буденною справою в українському суспільстві, і саме такі потужні голоси, як голос Ярослави Магучіх, наближають цю мить", — написала Людмила.

Нагадаємо, раніше дворазова олімпійська чемпіонка та найтитулованіша олімпійська спортсменка в історії України Ольга Харлан виставила на аукціон свою шаблю, завдяки якій, українська команда фехтувальниць здобула золоту медаль на Олімпійських іграх 2024.

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