Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Інше

Магучіх задонатила 5-значну суму на фонд "Янголи Азову"

Микола Дендак — 15 серпня, 22:55
Магучіх задонатила 5-значну суму на фонд Янголи Азову
Getty Images

Українська легкоатлетка та чемпіонка Олімпійських ігор 2024 у стрибках у висоту Ярослава Магучіх пожертвувала 500 тисяч гривень благодійному фонду "Янголи Азову".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Олена Толкачова.

Зазначається, що фонд спрямував ці кошти на оплату лікування військових з важкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які наразі перебувають у реабілітаційному центрі.

Нагадаємо, напередодні Магучіх також пожертвувала українським зоозахисникам частину призових за олімпійське золото.

Раніше дворазова олімпійська чемпіонка та найтитулованіша олімпійська спортсменка в історії України Ольга Харлан продала на аукціоні свою шаблю, завдяки якій, українська команда фехтувальниць здобула золоту медаль на Олімпійських іграх 2024. Виручені кошти пішли на потреби ЗСУ.

Благодійний фонд війна Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

Магучіх пожертвувала українським зоозахисникам частину призових за олімпійське золото
Підсумки Олімпіади-2024: на якому місці опинилась Україна та як виступала на минулих ОІ
Останній король у стрибках у висоту. Світовий рекордсмен із Запоріжжя, якого зламала медицина СРСР
Чому Магучіх між стрибками лежала в спальному мішку
Ярослава – Велика. Вечір українського тріумфу на "Стад де Франс". Репортаж з Олімпіади

Останні новини