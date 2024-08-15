Магучіх задонатила 5-значну суму на фонд "Янголи Азову"

Українська легкоатлетка та чемпіонка Олімпійських ігор 2024 у стрибках у висоту Ярослава Магучіх пожертвувала 500 тисяч гривень благодійному фонду "Янголи Азову".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Олена Толкачова.

Зазначається, що фонд спрямував ці кошти на оплату лікування військових з важкими нейротравмами та черепно-мозковими травмами, які наразі перебувають у реабілітаційному центрі.

Нагадаємо, напередодні Магучіх також пожертвувала українським зоозахисникам частину призових за олімпійське золото.

Раніше дворазова олімпійська чемпіонка та найтитулованіша олімпійська спортсменка в історії України Ольга Харлан продала на аукціоні свою шаблю, завдяки якій, українська команда фехтувальниць здобула золоту медаль на Олімпійських іграх 2024. Виручені кошти пішли на потреби ЗСУ.