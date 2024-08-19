Магучіх задонатила значну суму на збір Лачена

Українська легкоатлетка та чемпіонка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту Ярослава Магучіх пожертвувала 1 мільйон гривень на збір Ігора Лаченкова.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, напередодні Магучіх пожертвувала українським зоозахисникам частину призових за олімпійське золото, а також задонатила 500 тисяч гривень благодійному фонду "Янголи Азову".

Раніше дворазова олімпійська чемпіонка та найтитулованіша олімпійська спортсменка в історії України Ольга Харлан продала на аукціоні свою шаблю, завдяки якій, українська команда фехтувальниць здобула золоту медаль на Олімпійських іграх 2024. Виручені кошти пішли на потреби ЗСУ.