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Магучіх задонатила значну суму на збір Лачена

Володимир Кук — 19 серпня, 17:50
Магучіх задонатила значну суму на збір Лачена
Ярослава Магучіх
GETTY IMAGES

Українська легкоатлетка та чемпіонка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту Ярослава Магучіх пожертвувала 1 мільйон гривень на збір Ігора Лаченкова.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, напередодні Магучіх пожертвувала українським зоозахисникам частину призових за олімпійське золото, а також задонатила 500 тисяч гривень благодійному фонду "Янголи Азову".

Раніше дворазова олімпійська чемпіонка та найтитулованіша олімпійська спортсменка в історії України Ольга Харлан продала на аукціоні свою шаблю, завдяки якій, українська команда фехтувальниць здобула золоту медаль на Олімпійських іграх 2024. Виручені кошти пішли на потреби ЗСУ.

Благодійний фонд збір Ярослава Магучіх

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