Людмила Кіченок поступилась на старті турніру в Лондоні

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з американкою Дезері Кравчик поступилися американському дуету Іва Йович та Маккартні Кесслер у першому колі турніру WTA 500 у Лондоні.

Гра тривала 1 годину 3 хвилини і завершилася з рахунком 6:1, 6:4.

За поєдинок Кіченок і Кравчик тричі подали навиліт, допустили 1 подвійну помилку й використали 1 з 5 брейк-пойнтів. Їхні суперниці виконали 1 ейс, зробили 3 подвійні помилки та використали 4 з 6 брейк-пойнтів.

HSBC Championships – WTA 500

Лондон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $1,915,000

Перше коло, 9 червня

Іва Йович/Маккартні Кесслер (США) – Людмила Кіченок/Дезіре Кравчик (Україна/США) 6:1, 6:4

Напередодні Даяна Ястремська впевнено перемогла представницю Чехії Сару Бейлек у першому матчі на трав'яному турнірі WTA 250 у Гертогенбосі.