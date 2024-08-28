Шевченко допоможе хлопцям, що постраждали внаслідок російського удару

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко допоможе хлопцям, що постраждали внаслідок російського обстрілу 8 травня.

Про це він заявив у своєму Instagram.

"Під час візиту у Харків я зустрівся з чудовими хлопцями, Іваном та Артуром, двома з трьох, що постраждали внаслідок російського обстрілу 8 травня, коли грали в футбол біля свого дому. Попри травми, вони не втрачають сили духу, чим сильно вразили мене. Ми допоможемо хлопцям з реабілітацією та протезуванням, щоб вони якнайскоріше повернулись до улюбленої гри", — написав Шевченко.

Нагадаємо, українські спортсмени та спортсменки активно допомагають Україні у боротьбі проти Росії, та займаються благодійністю.

Напередодні голова НОК України Вадим Гутцайт, разом із найтитулованішою олімпійською спортсменкою в історії України Ольгою Харлан, та чемпіонкою світу з професійного боксу Аліною Шатерніковою відвідали поранених військових у госпіталі.

Раніше Харлан на аукціоні благодійного фонду Сергія Притули продала свою шаблю, завдяки якій, українська команда фехтувальниць здобула золоту медаль на Олімпійських іграх 2024.

Також благодійністю займається легкоатлетка та чемпіонка Ігор-2024 у стрибках у висоту Ярослава Магучіх. Вона пожертвувала 1 мільйон гривень на збір Ігора Лаченкова, переказала значну суму для українських зоозахисників, а також задонатила 500 тисяч гривень благодійному фонду "Янголи Азову".