Харлан заради ЗСУ продала шаблю, з якою виграла золото Олімпіади-2024
Ольга Харлан
Дворазова олімпійська чемпіонка та найтитулованіша олімпійська спортсменка в історії України Ольга Харлан на аукціоні продала свою шаблю, завдяки якій, українська команда фехтувальниць здобула золоту медаль на Олімпійських іграх 2024.
Про це вона повідомила в Instagram.
Шаблю Харлан продали за 10 млн гривень. Отримані гроші спрямують на закупівлю автоматизованих турелей "ШаБля" для піхоти Збройних сил України.
Нагадаємо, що Харлан здобула свою шосту олімпійську медаль і обійшла Яну Клочкову. 33-річна уродженка Миколаєва стала першою українкою, яка вигравала медалі на чотирьох Олімпіадах.