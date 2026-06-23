Тенісну академію експершої ракетки світу зруйнувала повінь

Тенісну академію експершої ракетки світу Кароліни Плішкової у місті Ржичани (Чехія) затопило водою та брудом протягом кількох десятків хвилин. Тенісні та падел-корти, ресторан і тенісний зал опинилися під водою.

Про це повідомляє Idnes.cz.

Академія опублікувала фотографії наслідків у соціальних мережах. На знімках, якими також поділилася колишня перша ракетка світу, видно, що корти перетворилися на мутне озеро, а всьому комплексу нанесено значних ушкоджень.

"Те, що ви бачите на фотографіях, – це не річка і не ставок. Це наш кампус після вчорашньої раптової повені", – повідомила академія.

Величезна кількість води та бруду пройшла через цю місцевість за короткий проміжок часу.

Працівники, тренери, гравці, батьки, клієнти, друзі та партнери невдовзі прийшли з мітлами, швабрами та іншими інструментами, щоб привести академію до порядку.

Проект Тенісної академії Плішкової очолюють сестри Кароліна та Крістіна Плішкові. Академія зараз працює у двох районах, один поблизу центру Праги, інший у Ржичанах.

Кароліна в 2017-му піднімалася на перше місце рейтингу WTA. У 2021-му доходила до фіналу Вімблдона, а в 2016-му ставала фіналісткою US Open.

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