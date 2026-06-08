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Надія Кіченок програла стартовий матч парного розряду на турнірі WTA 250 в Гертогенбосі

Олександр Булава — 8 червня 2026, 20:13
Надія Кіченок програла стартовий матч парного розряду на турнірі WTA 250 в Гертогенбосі
Надія Кіченок
instagram.com/nadiakichenok

Українська тенісистка Надія Кіченок разом із японкою Макото Ніномією поступилися польсько-чеському дуету Катаржині Пітер та Анні Сісковій у першому колі турніру WTA 250 у Гертогенбосі.

Гра тривала 1 годину 28 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:4.

За поєдинок Кіченок і Ніномія 1 раз подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки й використали 3 з 12 брейк-пойнтів. Їхні суперниці виконали 1 ейс, зробили 1 подвійну помилку та використали 9 з 12 брейк-пойнтів.

Libema Open – WTA 250
Гертогенбос, Нідерланди, трава
Призовий фонд: $283,347
Перше коло, 8 червня

Катаржина Пітер/Анна Сіскова (Польща/Чехія) – Надія Кіченок/Макото Ніномія (Україна/Японія) 7:5, 6:4

Нагадаємо, напередодні українка Дарія Снігур сенсаційно перемогла іспанку Паулу Бадосу.

великий теніс Надія Кіченок

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