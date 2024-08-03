Історичний укол та емоції українських шаблісток після виходу в фінал Олімпіади

Жіноча збірна України з фехтування на шаблі перемогла команду Японії у півфіналі Олімпійських ігор-2024 та гарантувала четверту медаль для України в Парижі.

Кореспондент Чеміпіона Олександр Гливинський відвідав історичний матч та зняв кадри фінального раунду між Ольгою Харлан та Місакі Емурою.

Нагадаємо, що українська команда в складі Ольги Харлан, Олени Кравацької, Аліни Комащук та Юлії Бакастової здолали суперниць з рахунком 45:31.

У фіналі українки зустрінуться з Південною Кореєю, яка сенсаційно обіграла госопдарок змагань, Францію (45:36). Фінальна зустріч відбудеться сьогодні, 3 серпня, о 21:00 за київським часом.

Україна гарантувала собі четверту медаль Олімпіади-2024 у Парижі. Раніше бронзу завоювала Ольга Харлан в особистій шаблі, Сергій Куліш завоював срібло у стрільбі з пневматичної гвинтівки з трьох положень, а Олександр Хижняк вже гарантував бронзу в боксі.

На Олімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України здобула срібло, у фіналі поступившись представницям країни-терористки.

Найкраще досягнення українських шаблісток — золоті медалі у Пекіні-2008, де Харлан та компанія у фіналі здолали господарок Олімпіади — китаянок.

Зазначимо, що Ольга стала найтитулованішою спортсменкою в історії України на Олімпійських іграх. Для Харлан сьогоднішня командна медаль стане шостою в кар'єрі, вона обійшла Яну Клочкову. 33-річна уродженка Миколаєва раніше стала першою українкою, яка вигравала медалі на чотирьох Олімпіадах.

За всіма головними подіями 8 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.