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Серена Вільямс повернулася на корт та здобула перемогу після 4-річної паузи

Володимир Слюсарь — 9 червня 2026, 22:08
Серена Вільямс повернулася на корт та здобула перемогу після 4-річної паузи
Серена Вільямс
Getty Images

Легендарна Серена Вільямс вперше зіграла на професійному рівні після чотирирічної паузи.

Разом із канадійкою Вікторією Мбоко (9) вони здолали дует американки Ніколь Меліхар-Мартінес та новозеландки Ерін Раутліфф у першому колі турніра WTA 500 у Лондоні.

Гра тривала 1 годину 32 хвилини і завершилася з рахунком 7:6, 6:2.

HSBC Championships – WTA 500
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: $1,915,000
Перше коло, 9 червня

Серена Вільямс/Вікторія Мбоко (США/Канада) – Ніколь Меліхар-Мартінес/Ерін Раутліфф (США/Нова Зеландія) 7:6, 6:2

Нагадаємо, що у неділю, 9 червня, українська тенісистка Людмила Кіченок разом з американкою Дезіре Кравчик поступилися американському дуету в першому колі турніру WTA 500 у Лондоні.

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