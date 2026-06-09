Серена Вільямс повернулася на корт та здобула перемогу після 4-річної паузи

Легендарна Серена Вільямс вперше зіграла на професійному рівні після чотирирічної паузи.

Разом із канадійкою Вікторією Мбоко (9) вони здолали дует американки Ніколь Меліхар-Мартінес та новозеландки Ерін Раутліфф у першому колі турніра WTA 500 у Лондоні.

Гра тривала 1 годину 32 хвилини і завершилася з рахунком 7:6, 6:2.

HSBC Championships – WTA 500

Лондон, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $1,915,000

Перше коло, 9 червня

Серена Вільямс/Вікторія Мбоко (США/Канада) – Ніколь Меліхар-Мартінес/Ерін Раутліфф (США/Нова Зеландія) 7:6, 6:2

Нагадаємо, що у неділю, 9 червня, українська тенісистка Людмила Кіченок разом з американкою Дезіре Кравчик поступилися американському дуету в першому колі турніру WTA 500 у Лондоні.