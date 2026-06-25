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Зірковий тенісист, якого ловили на допінгу, отримав від Міністерства спорту Польщі солідну стипендію

Руслан Травкін — 25 червня 2026, 00:59
Зірковий тенісист, якого ловили на допінгу, отримав від Міністерства спорту Польщі солідну стипендію
Каміл Майхшак та Якуб Рутніцький
gov.pl

Польського тенісиста Каміла Майхшака, який в оновленому рейтингу ATP дебютував у топ-50, відзначив міністр спорту Якуб Рутніцький. Він отримуватиме щомісячну спортивну стипендію.

Про це повідомляє Sportowefakty.wp.pl.

30-річний спортсмен протягом року отримуватиме 9 600 (приблизно 115 тисяч гривень) злотих брутто протягом наступних 12 місяців.

Нещодавно Рутніцький вшанував тенісистку Маю Хвалінську таким самим чином. Однак це рішення викликало чималий резонанс, і не всі його схвалили. Серед них був колишній волейболіст Марцін Можджонек.

Він розкритикував абсурдність системи, яка підтримує спортсменів лише коли вони досягли успіху, а не на початку їхнього шляху чи після завершення кар'єри. 

Наприкінці 2022 року Майхшак був тимчасово відсторонений після позитивного допінг-тесту. Польський тенісист довів, що заборонена речовина потрапила до його організму через забруднену спортивну добавку, і після розгляду справи зміг повернутися до виступів у 2024 році.

Нагадаємо, полячка Іга Швьонтек оцінила свої шанси захистити титул переможниці Вімблдона. 

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