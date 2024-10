Під Вакарчука та на позитиві: Світоліна зробила перші кроки травмованою ногою

Найуспішніша тенісистка в історії України Еліна Світоліна почала шлях до повернення на корт. Після операції вона була змушена цілий місяць ходити у спеціальному ортезі, й сьогодні вона нарешті зробила перші кроки травмованою ногою.

"Я щойно зробила свої перші кроки і хочу поділитися цим моментом з вами!"

Цікаво, що на фон Еліна поставила трек із першого англомовного альбому Океану Ельзи – Running Away ("Тікаючи" – з англійської). Перші кроки були дуже обережними та боязкими, але до камери телефону тенісистка дісталася якраз під приспів пісні. "Running Away, Running Away" – радісно наспівувала Світоліна в кінці відео.

Травма, від якої зараз відновлюється Еліна, турбувала українку вже давно, ще з кінця минулого року. Саме тому 30-річна українка тривалий явс грала з бандажем на гомілкостопі, але це не завадило їй показати чудові результати впродовж сезону-2024 – чвертьфінали на Ролан Гаррос та Вімблдоні.

Днями Світоліна разом зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом відсвяткувала другий день народження їхньої доньки Скай. До слова, нещодавно журналіст Чемпіона Володимир Клепач у великому біографічному матеріалі розповів історію Монфіса – найвеличнішого шоумена у світі тенісу.