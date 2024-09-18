Світоліна перенесла операцію на нозі

Українська тенісистка Еліна Світоліна (28) перенесла операцію на правій нозі.

Про це вона повідомила у своєму Instagram.

"Тож, на жаль, мій сезон 2024 року вже в підручниках історії, оскільки сьогодні мені зробили операцію на нозі, щоб усунути давню проблему, яку я намагалася вирішити протягом цього року.

Це та сама проблема, через яку мій сезон закінчився у 2023 році та заважав мені протягом більшої частини 2024 року. З цим стало важче впоратися, і це все більше і більше впливало на мене не лише щодо тенісу та тренувань, але й у моєму повсякденному житті. Але зараз.

Я рада можливості, щоб зосередитися на своєму одужанні та повернутися ще сильнішою, ніж раніше. Я сповнена рішучості зробити все можливе, щоб повернутися на корт і змагатися на найвищому рівні.

Я хочу подякувати всім вам за вашу підтримку та підтримку в цей складний час. Ваша любов і позитив означають для мене все, і я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами на кортах у 2025 році. З великою любов’ю", – написала Світоліна.