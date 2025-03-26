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Чемпіонська арифметика: Світоліна досягла круглої суми призових за кар'єру

Станіслав Матусевич — 26 березня 2025, 18:44
Чемпіонська арифметика: Світоліна досягла круглої суми призових за кар'єру
Еліна Світоліна
Getty images

Еліна Світоліна першою серед українських тенісисток в історії підкорила позначку в 25 мільйонів доларів призових.

Як вказано на офіційному сайті WTA, перед початком турніру Miami Open, який триває у Маямі, Світоліна мала у своєму доробку $24,979,619.

За вихід у четверте коло турніру Еліна отримала $103,225, таким чином, загальна сума призових, зароблена українкою, складає $25,082,844.

За цим показником Світоліна набагато випереджає усіх співвітчизниць. Другу позицію за призовими посідає Леся Цуренко, яка у цьому сезоні ще не виходила на корт$6,898,716. На третьому місці Марта Костюк з $5,474,826.

Лідером серед українських чоловіків є Олександр Долгополов. Екстринадцята ракетка світу, а нині військовий заробив за свою кар'єру $7,125,771.

Нагадаємо, що на турнірі в Маямі Еліна Світоліна поступилася Ізі Швьонтек у матчі 1/8 фіналу з рахунком 6:7(5), 3:6.

Еліна Світоліна призові

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