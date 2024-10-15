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Два роки обіймів та любові: Світоліна опублікувала світлину з дня народження доньки

Олександр Булава — 15 жовтня, 20:58
Два роки обіймів та любові: Світоліна опублікувала світлину з дня народження доньки
Еліна Світоліна, Гаель Монфіс і Скай Монфіс
Instagram

Українська тенісистка Еліна Світоліна привітала свою доньку Скай з днем народження.

Про це тенісистка повідомила в Instagram.

"З 2-м днем народження, Скай! Два роки сміху, обіймів та нескінченної любові. Спостерігати, як ти ростеш – наша найбільша пригода", – написала Світоліна.

15 жовтня 2022 року українська спортсменка народила доньку Скай від свого чоловіка, французького 38-річного тенісиста Гаеля Монфіса.

На світлині Еліна перебуває в ортопедичному чоботі, оскільки нещодавно перенесла операцію.

Нагадаємо, цього року Еліна зіграла у чвертьфіналах на Ролан Гаррос та Вімблдоні. Також вона була близькою до виходу в цю стадію на Australian Open, але не змогла продовжити матч через травму.

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