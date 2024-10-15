Два роки обіймів та любові: Світоліна опублікувала світлину з дня народження доньки
Еліна Світоліна, Гаель Монфіс і Скай Монфіс
Українська тенісистка Еліна Світоліна привітала свою доньку Скай з днем народження.
Про це тенісистка повідомила в Instagram.
"З 2-м днем народження, Скай! Два роки сміху, обіймів та нескінченної любові. Спостерігати, як ти ростеш – наша найбільша пригода", – написала Світоліна.
15 жовтня 2022 року українська спортсменка народила доньку Скай від свого чоловіка, французького 38-річного тенісиста Гаеля Монфіса.
На світлині Еліна перебуває в ортопедичному чоботі, оскільки нещодавно перенесла операцію.
Нагадаємо, цього року Еліна зіграла у чвертьфіналах на Ролан Гаррос та Вімблдоні. Також вона була близькою до виходу в цю стадію на Australian Open, але не змогла продовжити матч через травму.