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Він мене просто перебоксує: Ітаума – про можливий поєдинок з Усиком

Олексій Мурзак — 10 квітня 2025, 20:52
Він мене просто перебоксує: Ітаума – про можливий поєдинок з Усиком
Мозес Ітаума
Getty Images

20-річний британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (11-0, 9 КО) згоден з тим, що зараз не зможе перемогти чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Про це він сказав у коментарі talkSPORT.

"Я вважаю, що можу перемогти Усика. У мене кращі технічні та фізичні якості. Але це станеться не зараз. Я думаю, зараз у пізніх раундах Усик просто перебоксує та перепрацює мене.

Мені потрібен досвід поєдинків з пізніми раундами, мені потрібно більше досвіду. Думаю, цього року я якраз робитиму все, щоб набирати досвід та раунди. А після цього я готовий показати свій рівень", – сказав Ітаума.

Раніше Ітаума сказав. що зацікавлений у поєдинку проти Джо Джойса (16-4, 15 КО).

Нагадаємо, наприкінці грудня Мозес захистив свій титул WBO Intercontinental та здобув вакантний титул WBA International.

Сам Олександр Усик раніше заявив, що саме Ітаума стане наступним чемпіоном світу в надважкій вазі.

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