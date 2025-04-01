Монфіс: Якби не Світоліна – я б уже не був тенісистом

Відомий французький тенісист Гаель Монфіс зізнався, що досі грає в теніс на професійному рівні завдяки своїй дружині, українці Еліні Світоліній.

Про це спортсмен заявив на своєму YouTube-каналі.

"Я можу сказати на 100% – якби не Еліна, я б уже не був тенісистом. Я повернувся, став 14-м у світі, і знову отримав травму. Виграв турнір в Аделаїді, дійшов до чвертьфіналу Australian Open, почав грати добре — і травмував ногу. Потім 7 місяців без тенісу. І тоді я сказав Еліні: "Все, кінець". До того ж вона була вагітна. І ось я травмований, народжується моя донька, і я розумію, що це кінець. Все скінчено.

Але ні, Еліна знайшла потрібні слова. Вона сказала: "Дивись, я теж повернуся після вагітності". Вона допомогла мені знайти мотивацію. Разом ми знайшли мету, і всі з мене сміялися, коли я сказав, що хочу кваліфікуватися на Олімпійські ігри. Еліна допомогла мені знову знайти цю маленьку іскру. Я думаю, що вона справді відіграла велику роль у тому, що я все ще граю в теніс. Дякую, Еліно", – сказав француз.