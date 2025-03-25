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Світоліна з наступного тижня повернеться до першої двадцятки рейтингу WTA

Станіслав Матусевич — 25 березня 2025, 21:05
Світоліна з наступного тижня повернеться до першої двадцятки рейтингу WTA
Еліна Світоліна
Getty images

Еліна Світоліна з наступного тижня повернеться до чільної двадцятки найкращих тенісисток планети.

Про це стало відомо після завершення матчів 1/8 фіналу на турнірі серії WTA 1000 Miami Open в американському Маямі. У LIVE-рейтингу наразі Світоліна посідає 18 місце, маючи у своєму активі 2240 очок. 

Обійти Еліну може тільки полька Магда Лінетт, якщо здобуде титул у Маямі. 

Таким чином, у оновленому рейтингу WTA, який вийде у понеділок, 31 березня, Світоліна повернеться до двадцятки найкращих, в якій востаннє перебувала на початку червня 2024 року.

Нагадаємо, що в матчі 1/8 фіналу турніру в Маямі Еліна Світоліна поступилася польській спортсменці Ізі Швьонтек.

Рейтинг WTA Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

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