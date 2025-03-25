Світоліна з наступного тижня повернеться до першої двадцятки рейтингу WTA

Еліна Світоліна з наступного тижня повернеться до чільної двадцятки найкращих тенісисток планети.

Про це стало відомо після завершення матчів 1/8 фіналу на турнірі серії WTA 1000 Miami Open в американському Маямі. У LIVE-рейтингу наразі Світоліна посідає 18 місце, маючи у своєму активі 2240 очок.

Обійти Еліну може тільки полька Магда Лінетт, якщо здобуде титул у Маямі.

Таким чином, у оновленому рейтингу WTA, який вийде у понеділок, 31 березня, Світоліна повернеться до двадцятки найкращих, в якій востаннє перебувала на початку червня 2024 року.

Нагадаємо, що в матчі 1/8 фіналу турніру в Маямі Еліна Світоліна поступилася польській спортсменці Ізі Швьонтек.