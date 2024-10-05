Стародубцева з камбеком здолала Зігемунд на старті кваліфікації турніру в Ухані
Українка Юлія Стародубцева (115) здобула перемогу над представницею Німеччини Лаурою Зігемунд (69) у першому колі кваліфікації турніру WTA 1000 у китайському Ухані.
Поєдинок на хардовому покритті тривав 2 години 32 хвилини та завершився з рахунком 4:6, 6:3, 6:3.
Суперниці обійшлися без подач навиліт, німкеня допустилася 6 подвійних помилок (2 у Стародубцевої) та використала 4 з 22 брейкпойнтів (6 з 12 в українки).
Перший сет видався для Стародубцевої невдалим, але вона здобула впевнену перемогу у двох наступних.
Юлія Стародубцева (Україна) – Лаура Зігемунд (Німеччина) 4:6, 6:3, 6:3
Зазначимо, що напередодні Стародубцева вперше грала в основній сітці турніру категорії WTA 1000. Вона пробилась в основу тисячника через кваліфікацію.
На шляху до чвертьфіналу вона спочатку здобула перемогу над представницею Південної Кореї Су Чжен Чан у фіналі кваліфікації, у першому колі тріумфувала над Лаурою Зігемунд, у другому колі обіграла чешку Катеріну Сінякову.
Третє коло також було переможним для Стародубцевої, вона впевнено перемогла представницю Вірменії Еліну Аванесян, а в четвертому колі здолала "нейтральну" спортсменку з Росії Анну Калінскую.
Ці перемоги гарантували 24-річній українці вперше за кар'єру увійти до сотні рейтингу WTA.
Змагання та тисячнику в Китаї для Стародубцевої завершилися у чвертьфінальному поєдинку, де вона з боєм поступилась шостій ракетці світу Коко Гофф.
Нагадаємо, раніше у кваліфікації з перемоги стартувала інша українка, Леся Цуренко. Вона обіграла представницю Чехії Лінду Фругвіртову у першому колі.