Стародубцева з камбеком здолала Зігемунд на старті кваліфікації турніру в Ухані

Українка Юлія Стародубцева (115) здобула перемогу над представницею Німеччини Лаурою Зігемунд (69) у першому колі кваліфікації турніру WTA 1000 у китайському Ухані.

Поєдинок на хардовому покритті тривав 2 години 32 хвилини та завершився з рахунком 4:6, 6:3, 6:3.

Суперниці обійшлися без подач навиліт, німкеня допустилася 6 подвійних помилок (2 у Стародубцевої) та використала 4 з 22 брейкпойнтів (6 з 12 в українки).

Перший сет видався для Стародубцевої невдалим, але вона здобула впевнену перемогу у двох наступних.

WTA 1000 – Wuhan Open

Ухань, Китай, Хард

Призовий фонд – $3,221,715

Кваліфікація, перше коло, 5 жовтня

Юлія Стародубцева (Україна) – Лаура Зігемунд (Німеччина) 4:6, 6:3, 6:3

Зазначимо, що напередодні Стародубцева вперше грала в основній сітці турніру категорії WTA 1000. Вона пробилась в основу тисячника через кваліфікацію.

На шляху до чвертьфіналу вона спочатку здобула перемогу над представницею Південної Кореї Су Чжен Чан у фіналі кваліфікації, у першому колі тріумфувала над Лаурою Зігемунд, у другому колі обіграла чешку Катеріну Сінякову.

Третє коло також було переможним для Стародубцевої, вона впевнено перемогла представницю Вірменії Еліну Аванесян, а в четвертому колі здолала "нейтральну" спортсменку з Росії Анну Калінскую.

Ці перемоги гарантували 24-річній українці вперше за кар'єру увійти до сотні рейтингу WTA.

Змагання та тисячнику в Китаї для Стародубцевої завершилися у чвертьфінальному поєдинку, де вона з боєм поступилась шостій ракетці світу Коко Гофф.

Нагадаємо, раніше у кваліфікації з перемоги стартувала інша українка, Леся Цуренко. Вона обіграла представницю Чехії Лінду Фругвіртову у першому колі.