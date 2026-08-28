Стародубцева не змогла пробитись у півфіналу турніру в Монтерреї, поступившись першій ракетці Бельгії

Юлія Стародубцева (74) поступилась у чвертьфіналі турніру серії WTA 500 в Монтерреї представниці Бельгії Елізе Мертенс (24).

Гра тривала 1 годину 30 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 4:6.

За поєдинок українка жодного разу не подала навиліт, зробила одну подвійну помилку та не мала брейків в активі. Її суперниця виконала сім ейсів, зробила три помилки на подачі та стільки ж брейків.

Monterrey Open – WTA 500

Монтеррей, Мексика, хард

Призовий фонд: $1,206,446

1/4 фіналу, 28 серпня

Юлія Стародубцева (Україна) – Елізе Мертенс (Бельгія) 1:6, 4:6

Зазначимо, що це було перше очне протистояння між тенісистками. Раніше українка ніколи не грала у чвертьфіналах турнірів серії WTA 500 на харді.

Наступним змаганням Стародубцевої стане US Open. Напередодні відбулось жеребкування цього "мейджора", де своїх суперниць дізнались сім наших спортсменок.