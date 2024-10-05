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Цуренко з перемоги розпочала кваліфікацію на турнірі в Ухані

Руслан Травкін — 5 жовтня, 10:36
Цуренко з перемоги розпочала кваліфікацію на турнірі в Ухані
Леся Цуренко
facebook.com/tsurenkofficial

Українська тенісистка Леся Цуренко (88) обіграла представницю Чехії Лінду Фругвіртову (134) у першому колі кваліфікації турніру WTA 1000 у столиці китайському Ухані.

Матч тривав 1 годину та 35 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3. Цуренко не подала жодної подачі на виліт, зробила 4 подвійні помилки та використала 5 з 8 брейкпойнтів.

Цуренко зуміла перервати свою невдалу серію із шести поразок поспіль.

Варто зазначити, що це була перша очна зустріч між тенісистками.

WTA 1000 – Wuhan Open
Ухань, Китай, Хард.
Призовий фонд – $3,221,715
Кваліфікація, перше коло, 5 жовтня

Леся Цуренко (Україна) – Лінда Фругвіртова (Чехія) 6:4, 6:1

За місце в основній сітці Леся Цуренко боротиметься з нейтральною росіянкою Ерікою Андрєєвою.

Нагадаємо, Україну у кваліфікації також представлятиме Юлія Стародубцева. Вона розпочне змагання поєдинком проти німкені Лаури Зігемунд (69). Ці тенісистки нещодавно грали між собою в першому раунді основи на турнірі в Пекіні. Стародубцева на турнірі у столиці Китаю сенсаційно дійшла до 1/4 фіналу.

теніс Леся Цуренко Лінда Фругвіртова

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