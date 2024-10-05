Цуренко з перемоги розпочала кваліфікацію на турнірі в Ухані
Українська тенісистка Леся Цуренко (88) обіграла представницю Чехії Лінду Фругвіртову (134) у першому колі кваліфікації турніру WTA 1000 у столиці китайському Ухані.
Матч тривав 1 годину та 35 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3. Цуренко не подала жодної подачі на виліт, зробила 4 подвійні помилки та використала 5 з 8 брейкпойнтів.
Цуренко зуміла перервати свою невдалу серію із шести поразок поспіль.
Варто зазначити, що це була перша очна зустріч між тенісистками.
Леся Цуренко (Україна) – Лінда Фругвіртова (Чехія) 6:4, 6:1
За місце в основній сітці Леся Цуренко боротиметься з нейтральною росіянкою Ерікою Андрєєвою.
Нагадаємо, Україну у кваліфікації також представлятиме Юлія Стародубцева. Вона розпочне змагання поєдинком проти німкені Лаури Зігемунд (69). Ці тенісистки нещодавно грали між собою в першому раунді основи на турнірі в Пекіні. Стародубцева на турнірі у столиці Китаю сенсаційно дійшла до 1/4 фіналу.