Цуренко з перемоги розпочала кваліфікацію на турнірі в Ухані

Українська тенісистка Леся Цуренко (88) обіграла представницю Чехії Лінду Фругвіртову (134) у першому колі кваліфікації турніру WTA 1000 у столиці китайському Ухані.

Матч тривав 1 годину та 35 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:3. Цуренко не подала жодної подачі на виліт, зробила 4 подвійні помилки та використала 5 з 8 брейкпойнтів.

Цуренко зуміла перервати свою невдалу серію із шести поразок поспіль.

Варто зазначити, що це була перша очна зустріч між тенісистками.

WTA 1000 – Wuhan Open

Ухань, Китай, Хард.

Призовий фонд – $ 3,221,715

Кваліфікація, перше коло, 5 жовтня

Леся Цуренко (Україна) – Лінда Фругвіртова (Чехія) 6:4, 6:1

За місце в основній сітці Леся Цуренко боротиметься з нейтральною росіянкою Ерікою Андрєєвою.

Нагадаємо, Україну у кваліфікації також представлятиме Юлія Стародубцева. Вона розпочне змагання поєдинком проти німкені Лаури Зігемунд (69). Ці тенісистки нещодавно грали між собою в першому раунді основи на турнірі в Пекіні. Стародубцева на турнірі у столиці Китаю сенсаційно дійшла до 1/4 фіналу.