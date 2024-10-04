Юлія Стародубцева – нова зірка українського тенісу. Успіх у Пекіні – тільки початок

Після закінчення Відкритого чемпіонату США на українських вболівальників тенісу чекало одразу декілька неприємних новин. Як і минулого року, достроково завершила свій сезон Еліна Світоліна, вона перенесла операцію на правій нозі. Також через проблеми зі здоров'ям була вимушена закінчити виступи у 2024-му четверта ракетка України Ангеліна Калініна. Ще дві українки з першої сотні світового рейтингу, Даяна Ястремська та Леся Цуренко, останнього разу радували своїми перемогами ще в кінці липня і на початку серпня відповідно. З наших топів стабільно продовжувала вигравати матчі тільки Марта Костюк, але і вона на великому турнірі WTA 1000 в Пекіні несподівано поступилася у стартовій зустрічі 22-річній американській тенісистці українського походження Кеті Волинець.

Приємна несподіванка прийшла звідти, звідки ніби-то і чекали, але точно не на турнірі такої високої категорії. 115-та ракетка світу Юлія Стародубцева успішно подолала кваліфікацію на China Open і несподівано дійшла до 1/4 фіналу основної сітки, де її зупинила тільки шоста ракетку світу Коко Гофф – найкраща тенісистка до 21 року і чемпіонка US Open 2023. На шляху до чвертьфіналу Стародубцева переграла 69-ту, 37-му, 47-му і 14-ту ракеток світу, вишенькою на торті стала перемога над "нейтральною" спортсменкою з Росії Анною Калінською з "бубликом" у другому сеті. Це була найбільш високорейтингова перемога Юлії, а також перший виграш у протистояннях із суперницями із Топ-20 рейтингу WTA. Що ж стало передумовою для такого прориву в кар'єрі 24-річної українки спробуємо розібратися далі.

Стародубцева народилася в Каховці у 2000-му році. Першим її тренером в Україні була бабуся новокаховчанки Ангеліни Калініної – Тетяна Миколаївна. Вже з 10 років Юлія показувала непогані результати в Україні, вигравала національні чемпіонати в одиночці, парі і навіть у міксті. За словами самої спортсменки, навіть ці успіхи не означали, що вона продовжить професійну кар'єру, адже не вистачало фінансових спроможностей. Тому у 2017-му Стародубцева поїхала навчатися до університету в США, де і провела 5 наступних років. Там вона виступала за команду університету Old Dominion (Вірджинія).

Юлія Стародубцева ФТУ

Під час навчання українка грала в найпрестижнішому першому дивізіоні в Конференції США, чиї члени розташовані в південному регіоні США (ВНЗ з Флориди, Алабами, Джорджії, Вірджинії, Луїзіани, Теннессі, Нью-Мехіко, Техаса, Кентуккі та інших). Під час студентської кар'єри Стародубцева була 17-ю ракеткою в одиночному розряді і першою – в парному, декілька разів вигравала нагороду найкращого гравця місяця. На рахунку Юлії були перемоги над найбільш високорейтинговими суперницями, вінстрік з 17 матчів поспіль, а також вагомий внесок в перемогу жіночої команди її навчального закладу у чемпіонатах 2021 і 2022 року.

Юлія Стародубцева (у верхньому ряду справа) Old Dominion Athletics

Потрібно зазначити, що виступи на професійних турнірах ITF Юля розпочала з 2015 року. Вона грала ф'ючерси в Україні (виступала в Бучі, Харкові та Івано-Франківську), також їздила в Молдову та Єгипет. Ще в той час вона продовжувала грати на юніорському рівні. Звісно, все це закінчилось літом 2017 року.

Повноцінне повернення українки на професійний рівень відбулося на змаганнях у Ромі (Джорджія, США) в кінці січня 2023 року. З нульовим рейтингом на той час їй довелося грати wild card турніри, щоб потрапити тільки до кваліфікації, гроші для старту вдалося зібрати за допомогою краундфандингу. Вже на наступних змаганнях категорії ITF W25 у Спрінзі (Техас) українці вдалося виграти перший титул. Стародубцева продовжила виступати на змаганнях ITF у США, в травні стала фіналісткою 60-тисячника в Нейплсі (Флорида) після чого в червні виграла змагання такої ж категорії в Самтері (Південна Кароліна). Того ж літа був фінал в Евансвіллі (Індіана), а також перемога в Далласі (Техас). Паралельно з успіхами в одиночці, були виграні і декілька титулів в парі, найбільший із них – на 100-тисячнику в Ландісвіллі (Пенсільванія) в дуеті з американкою Софі Чанг.

Швидкий набір рейтингових очок дозволив Стародубцевій дебютувати в кваліфікації турнірів Grand Slam на Відкритому чемпіонаті США. Перший бублик вийшов глевким, в стартовому раунді відбору Юлія поступилась на той момент 18-річній швейцарці Селін Наеф. Українка продовжила виступати на турнірах у США, і до кінця року виграла 60-тисячник ITF у Ранчо-Санта-Фе (Каліфорнія). Наразі це її останній виграний титул в одиночному розряді.

Ще влітку 2023-го на Юлю звернув увагу колишній капітан збірної України з тенісу Михайло Філіма, це сталося під час підготовки до матчу плейоф Кубку Біллі Джин Кінг з командою Нідерландів. Тоді Стародубцева не змогла доєднатися до національної команди, адже не мала можливості повернутися до США після виїзду за кордон. Але в квітні наступного року уже була в команді на матчі раунду Кваліфікації проти Румунії.

"Під час підготовки до матчу з Нідерландами я спілкувався з Юлею і казав їй, що вона має високий рівень усіх своїх ударів. Думаю, що це її головна перевага над іншими дівчатами. Вона вміє грати з льоту, має гарний різаний удар, що в жіночому тенісі дуже важливо. Після університету Юля має класну психологію, тому що там грають багато командних матчів, це додає впевненості. Я впевнений, що вона в майбутньому – дуже цінний гравець для збірної України, адже для неї виступ за команду не є додатковим тиском.

Стародубцева може також сильно грати пару, це ще один плюс для гравця збірної. Юля – збалансований гравець. Часто буває так, що у тенісистки є класний удар справа, а зліва є питання. Вона вміє грати і там, і там, непогано рухається, має голову на плечах. В емоційному плані у неї все добре, що теж надзвичайно важливо для жінок", – розповів Філіма вже під час виступу Юлі на турнірі в Пекіні.

Також Михайло Філіма на прикладі Стародубцевої звернув увагу батьків, що розвиток кар'єри їхніх дітей-тенісистів може бути успішним, навіть якщо йти різними шляхами.

"Я пам'ятаю, що Юля грала на рівні з іншими. Особливо не виділялась високими результатами в юніорах, але показувала, що вміє грати в теніс. Для батьків, в яких зараз діти займаються тенісом, досягнення Стародубцевої – певний показник. Тобто поїхати навчатися після юніорських виступів – це не хрест на професійній кар'єрі, а навпаки, можливо, це дасть якийсь поштовх в подальшому. Є багато векторів, як розвиватися".

Осінню 2023-го Стародубцева все ж закінчила оформлення документів і змогла з'їздити на турнір WTA 125 у Коліну (Чилі), де їй вдалося дійти до стадії 1/4 фіналу. На цьому сезон для неї був завершений.

Українка розпочала 2024 рік на 157 місці в рейтингу WTA, це давало змогу потрапляти до кваліфікації турнірів Grand Slam, а також грати у відборі до змагань WTA 250, або в основі WTA 125 і нижче. Насправді це надзвичайно складний період, адже потрібно грати дуже багато матчів, а рейтингові очки водночас заробляти непросто. Після невдачі у відборі до US Open 2023, де вона під час матчу сильно пошкодила ліву кисть, Стародубцева реабілітувалась на Australian Open 2024. У кваліфікації вона здолала усіх трьох суперниць, але в першому раунді основи занадто рознервувалась і без шансів програла на той момент шостій ракетці світу Онс Жабер із Тунісу. Щоб приблизно розуміти, чим виступ у кваліфікації на турнірі GS відрізняється від змагань ITF, які до того грала Юля, тримайте невелике порівняння. За вихід до основи австралійського мейджора українка отримала 40 рейтингових балів, за перемогу на 60-тисячнику в Ранчо-Санта-Фе – 80 очок. Водночас призові кардинально відрізняються в інший бік: $79,367 проти $9,142.

Прогрес Стародубцевої в рейтингу продовжувався до того часу, коли довелося захищати очки за минулорочні успішні виступи на турнірах в США. Робити це на змаганнях більш високих категорій складніше, адже збільшується конкуренція за вищі призові, приклад з попереднього абзацу більш ніж красномовний. Однак Юлія продовжила виступати на рівні ITF 100 і вище. На 100-тисячниках були два чвертьфінали і півфінал, на турнірах WTA мало що виходило. Найголовнішим досягненням у 2024-му, без сумніву, стали успішні виступи у кваліфікації турнірів Grand Slam.

Цьогоріч Юлі вдалось щось неймовірне у світі тенісу – вийти до основи всіх чотирьох мейджорів через кваліфікацію. До прикладу, українська тенісистка Леся Цуренко чотири рази з чотирьох можливих долала відбір на Australian Open (2011, 2013, 2022, 2023). Це можна пояснити тим, що Леся часто страждає від травм і її місце в рейтингу не завжди відповідає високому рівню її гри. Зазвичай на початку сезону, коли і відбуваються змагання в Мельбурні, Цуренко менше дошкуляли різноманітні пошкодження, що і дозволяло їй підтверджувати свій високий клас. За аналогією можна сказати, що місце Стародубцевої в рейтингу також не відображало її рівень гри, тому в перспективі потрібно було тільки дочекатися підйому.

На жаль, в основі турнірів Grand Slam у Юлії не все складалося, виграти один матч вдалося лише на Вімблдоні, там українка здолала бельгійку Елісон ван Уйтванк, яка через півтора місяця взагалі завершила кар'єру у 30 років через проблеми зі здоров'ям. У Лондоні, де Юля грала в кепці Еліни Світоліної, був хороший шанс пройти й далі, але в другому колі Стародубцеву зупинила перспективна новозеландка Лулу Сан, яка в результаті із квалу несподівано дійшла аж до 1/4 фіналу основи.

Юлія Стародубцева Getty Images

На US Open 2024 жереб був не дуже сприятливий для Юлії, в ролі кваліфаєра вона потрапила на триразову фіналістку турніру Вікторію Азаренко. Українці несподівано вдалося виграти перший сет, але далі шансів не було. На той момент вона була 146-ю ракеткою світу, саме після цього матчу і почався швидкий підйом у рейтингу.

Після виступу в Нью-Йорку Стародубцева поїхала на змагання в Монастірі (Туніс), де вперше на турнірі категорії WTA 250 дійшла до 1/4 фіналу. Далі був тиждень на перепочинок і початок азійської серії. У Пекіні Юля традиційно розпочала із кваліфікації, де легко розібралась із представницею Канади Керол Чжао (6:2, 6:2), та кореянкою Су Чжен Чан (6:0, 6:2). А далі були вже більш серйозні перемоги. Спочатку вдалось здолати надзвичайно досвідчену і завжди непоступливу німкеню Лауру Зігемунд (6:4, 7:6), потім був узятий реванш у чешки Катерини Синякової (6:2, 6:2) за червневу поразку на берлінській траві. В третьому раунді українка перемогла Еліну Аванесян з Вірменії (6:3, 6:1), але не стала тиснути їй руку, адже ця спортсменка не так давно ще мала російський паспорт. В 1/8 фіналу Юлі довелося зіграти ще з однією "нейтральною" тенісисткою Анною Калінською, цей екзамен також було здано на відмінно (7:5, 6:0). В 1/4 фіналу Стародубцева вдруге у своїй кар'єрі вийшла на корт проти представниці Топ-10. У американки Коко Гофф мало що виходило в першому сеті, українка розмазала її з рахунком 6:2 в першій партії, але далі Коко довела, що наразі є вищою за класом.

Юлія Стародубцева Robert Prange/Getty Images

Колишня українська тенісистка Ольга Савчук, яка зараз працює коментатором на турнірах WTA, не здивована прогресом Юлії, а також розповіла про причини покращення результатів.

"Думаю, що Юля відчула себе впевненіше на великих кортах, на великих аренах, перед великою кількістю уболівальників. У її грі найбільше виділяється божевільна самовіддача. Навіть коли дивишся на неї на тренуваннях, вона завжди дуже сконцентрована, не звертає уваги на сторонні чинники. Юля на тренуваннях саме грає у теніс, не просто бездумно перебуває на корті.

Для мене ключовий показник того, наскільки в неї великі позитивні зміни у цьому сезоні, це її подача. Юля поміняла рух абсолютно на новий. Зазвичай, коли щось змінюєш у техніці, це займає час, потрібна впевненість. Вона швидко проходить ці всі етапи. Як мені здається, найголовніше полягає в тому, що їй подобається грати в теніс, вона голодна до гри і перемог.

У Пекіні для мене великим здивуванням став її удар справа. Він настільки покращився в плані сили, прискорення в кінці. Зараз вона практично весь розіграш може розіграти форхендом, добре рухається кортом, класно забігає під удар".

Прогрес Стародубцевої неймовірно важливий і для збірної України. 16-17 листопада жіноча національна команда зіграє матч плейоф Кубку Біллі Джин Кінг проти збірної Австрії. Звісно, це не найбільш грізний соперник (жодної представниці у Топ-200 світового рейтингу), але у нас самих проблем вистачає. Поки невідомо, чи зіграє Марта Костюк. Світоліна та Калініна травмовані, форма Ястремської й Цуренко залишає бажати кращого. Тому Стародубцева мала б допомогти команді у цьому матчі, та вона й сама на це натякала.

Не приховує захоплення її грою і капітан жіночої збірної Ілля Марченко, для якого це буде перший матч у такій ролі.

"Зараз я слідкую за всіма дівчатами, тож бачив багато її матчів теж. Декілька на US Open. Моя думка з самого початку була така ж, як і зараз: рейтинг Юлі не відображає її рівень тенісу. Я був впевнений, що вона підніметься вище. Пройти кваліфікацію на всіх чотирьох турнірах Grand Slam – це дуже непросто. Отже, вважаю її прорив невипадковим. Мабуть, умови в Пекіні, так би мовити, "сіли" під її гру. Я думаю, що ми ще побачимо яскраві виступи від Юлі.

Що стосується технічних компонентів її гри, то в неї якісні удари і з форхенда, і з бекхенда. Вона дуже добре атакує, якщо забігає під форхенд та грає по лінії. Тож, якщо ій вдається грати з мінімумом помилок, то вона дуже складний опонент навіть для топів. Швидкість та якість ударів – на дуже високому рівні. Вона з тих гравців, які люблять диктувати свої умови на корті", – сказав Марченко.

До кінця року залишається зовсім мало часу, але Стародубцева знаходиться у відмінній формі. Наразі вона тренується і їздить на турніри зі своїм хлопцем, австралійцем Пірсом Доланом. У матчі з Аванесян Юлія отримала невелику травму стегна, але якщо у неї все буде добре зі здоров'ям, то потрібно продовжувати грати і набирати очки. Захищати до кінця року не так багато, 80 очок за Ранчо-Санта-Фе і ще 50 в сумі за інші змагання. До прикладу, за успішний турнір в Пекіні українка отримає 245 рейтингових балів, це близько 30% від усіх очок, що в неї будуть з наступного тижня.

Наразі багато тенісисток знаходяться не в найкращій формі: хтось зализує рани після важкого сезону, хтось просто втомився від напруженого графіку, що також спрощує просування вгору. Робити це вже в Австралії на початку 2025 року буде набагато важче, тому потрібно користуватися моментом.

Володимир Клепач, Чемпіон

Відповідальний редактор – Денис Шаховець