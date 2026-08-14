Снігур обіграла іншу українку й вийшла у друге коло турніру в Цинциннаті

Дар'я Снігур (45) вийшла у друге коло турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті, обігравши на старті змагань іншу представницю України, Юлію Стародубцеву (78).

Гра тривала 1 годину 42 хвилини і завершилася з рахунком 6:4, 6:3.

За поєдинок Снігур 3 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 1 помилку на подачі та 2 брейки.

Cincinnati Open – WTA 1000

Цинциннаті, США, хард

Призовий фонд: $7,433,076

Перше коло, 14 серпня

Дар'я Снігур (Україна) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:4, 6:3

Тенісистки зустрічалися вдруге, двічі сильнішою була Дар'я. У наступному колі змагань Снігур зіграє з Медісон Кіз (24, США).

Снігур здобула свою першу перемогу, дебютувавши в Цинциннаті. Стародубцева продовжила серію поразок до шести матчів поспіль.

Нагадаємо, що напередодні на турнірі в Цинциннаті Ангеліна Калініна (51) вийшла у друге коло, а Даяна Ястремська (107) поступилася на старті.