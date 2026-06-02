Проєкт Ролан Гаррос 2026 виходить за підтримки Betking
Огляд історичного українського чвертьфіналу Ролан Гаррос між Костюк та Світоліною

Станіслав Матусевич — 2 червня 2026, 16:31
Марта Костюк (15) обіграла Еліну Світоліну (7) в першому в історії українському чвертьфіналі Ролан Гаррос і вийшла в дебютний для себе півфінал турнірів Grand Slam. Поєдинок тривав 1 годину 51 хвилину і завершився з рахунком 6:3, 2:6, 6:2.

Roland Garros Grand Slam
Париж, Франція, грунт
Призовий фонд: €25,940,000
Чвертьфінал, 2 червня

Марта Костюк (Україна) – Еліна Світоліна (Україна) 6:3, 2:6, 6:2

Суперниці зустрічалися втретє, Марта перемагала двічі. У півфіналі турніру Костюк зіграє проти "нейтральної" Мірри Андрєєвої (8).

Костюк вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турнірів Grand Slam загалом і Ролан Гаррос зокрема, ставши першою українкою, яка дісталася цієї стадії в Парижі. Переможна серія киянки налічує вже 17 матчів.

Перервалася аналогічна серія Світоліної, яка завершилася на позначці 10 поєдинків. Еліна вшосте зіграла у чвертьфіналі паризького мейджора і жодного разу не змогла подолати цей бар'єр.

Нагадаємо, що в першому колі змагань Костюк впевнено обіграла іспанку Оксану Селехметьєву (89), в другому раунді впоралася з американкою Кеті Волинець (108), у третьому розібралася зі швейцаркою Вікторією Голубич (82), а у чвертьфіналі перемогла головну фаворитку змагань польку Ігу Швьонтек (3).

Світоліна на старті змагань обіграла у важкому матчі угорку Анну Бондар (57), у другому раунді розправилася з іспанкою Кейтлін Кеведо (128), у третьому не мала проблем із німкенею Тамарою Корпач (95), а у чвертьфіналі дотиснула швейцарку Белінду Бенчич (11).

